Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

Mới đây, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi khi trang chủ Miss Grand International (MGI) đăng tải thông tin về việc Hoa hậu Quốc tế sẽ CJ Opiaza đến Việt Nam tham dự đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Thay vì nhận được sự quan tâm tích cực, bài đăng lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì hình ảnh đi kèm thể hiện bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo quan trọng là Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là chi tiết nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm, bởi Hoàng Sa – Trường Sa từ lâu được khẳng định là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Việc một tổ chức quốc tế như MGI sử dụng bản đồ thiếu sót càng khiến cộng đồng mạng bức xúc, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng. Không dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn chỉ ra hình ảnh quốc kỳ Việt Nam được đặt ngay tại vị trí nhạy cảm trên người Hoa hậu. Cách thể hiện này bị đánh giá là kém tinh tế, càng "đổ thêm dầu vào lửa" trong làn sóng phẫn nộ.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, trang chủ Miss Grand International đã gỡ bỏ bài đăng ban đầu và thay thế bằng hình ảnh khác có bổ sung hai quần đảo, tuy nhiên quốc kỳ vẫn đặt ở vị trí khó chấp nhận. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu Miss Grand International phải có lời giải thích rõ ràng, thậm chí là một lời xin lỗi chính thức về sự việc này.

Miss Grand International 2024 Cj Opiaza được thông báo sẽ đến dự Miss Grand Vietnam nhưng poster được cuộc thi lớn công bố vướng tranh cãi, bức xúc

Mặc dù bài đăng này được đăng trên Miss Grand International, nhưng đơn vị tổ chức Miss Grand Vietnam cũng bị vạ lây. Liên quan đến sự việc, Sen Vàng Entertainment - đơn vị tổ chức Miss Grand Vietnam cho hay bài đăng gây tranh cãi xuất phát từ trang chính thức của Miss Grand International, hoàn toàn không phải từ kênh truyền thông của Miss Grand Vietnam.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021.

Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2025, Miss Grand Vietnam sẽ chọn ra đại diện tham gia Miss Grand International tổ chức tại Myanmar vào tháng 10. Do đó, sự cố liên quan đến bài đăng của MGI lần này càng khiến dư luận trong nước quan tâm, bởi nó xảy ra ngay thời điểm nhạy cảm khi đêm Chung kết Miss Grand Vietnam sắp diễn ra.

Tính đến hiện tại, Thuỳ Tiên là người Việt duy nhất đăng quang cuộc thi này

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn