Steven Nguyễn: Mỹ nam hot nhất "Mưa đỏ" từng có “quá khứ tuyệt vọng” làm soát vé mưu sinh trước khi nổi tiếng

Steven Nguyễn, tên thật là Nguyễn Huy (SN 1991), tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Anh được khán giả biết đến lần đầu với series phim chiếu mạng Bi Long đại ca. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án khác như: Hạnh phúc bị đánh cắp, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép…

Từ những ngày đứng ngoài cửa rạp đến 10 năm tìm cơ hội trong tuyệt vọng

Ít ai ngờ, trước khi gây chú ý với vai Quang trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn từng là cậu sinh viên ngành Diễn viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, vừa học vừa đi soát vé sân khấu để mưu sinh. Sau một năm học, anh gác lại ước mơ để đi nghĩa vụ quân sự, rồi quay lại trường tiếp tục hành trình dang dở. Thời điểm đó, để có thêm thu nhập, Steven nhận những vai quần chúng lặng lẽ và làm công việc tưởng chừng chẳng liên quan gì đến ánh đèn sân khấu – xé vé cho khán giả. “Có lúc tôi đứng ở cửa, nghe tiếng vỗ tay trong rạp mà chỉ ước một ngày nào đó mình được đứng trong đó, thay vì ngoài này,” anh nhớ lại.'

Nhưng con đường nghệ thuật của Steven không hề trải hoa hồng. Trong gần 10 năm, anh đi casting hàng chục lần và bị loại ngay từ vòng đầu. Mỗi lần thất bại, anh lại tự hỏi: “Mình có đủ giỏi không? Có nên dừng lại không?” Thậm chí, có lúc anh nghĩ đến chuyện bỏ nghề, tìm một công việc ổn định hơn. Thế nhưng, tình yêu với diễn xuất và ký ức về bao tháng năm tập luyện đã níu giữ anh. “Nếu bỏ cuộc, tất cả coi như công cốc. Vậy nên tôi chọn kiên trì, chọn đứng dậy sau thất bại,” Steven kể.

Năm 2021, bước ngoặt đến khi anh tham gia web drama Bi Long đại ca. Cơ hội mở ra, nhưng phải đến Mưa đỏ – bộ phim lấy bối cảnh trận thành cổ Quảng Trị – cái tên Steven Nguyễn mới thực sự được nhắc đến rộng rãi. Ban đầu, anh từ chối vai Quang vì bận lịch trình. Nhưng nhờ sự động viên của quản lý, anh bay ra Hà Nội thử vai và bất ngờ được chọn. Biết đây là vai phản diện, anh có chút hụt hẫng, nhưng rồi coi đó như thách thức. Anh đọc tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai, nghiên cứu tài liệu lịch sử, trò chuyện với các cựu chiến binh để hiểu tâm lý người lính bên kia chiến tuyến. “Tôi không nhìn Quang chỉ là phản diện. Anh ta là bi kịch của một thế hệ, vừa bị cuốn vào chiến tranh, vừa giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Tôi muốn khắc họa anh như một con người thực sự,” Steven nói.

Vai diễn đổi đời và chân dung phía sau ánh hào quang

Thành công của Mưa đỏ đã đưa Steven từ chàng trai mờ nhạt trở thành gương mặt được săn đón. Nhưng đằng sau hình ảnh “tổng tài body cực phẩm” mà khán giả gọi vui, Steven lại là một người kỷ luật đến khắt khe. Để giữ dáng, anh tập gym và cardio mỗi ngày, có lúc siết cân đến mức phải cân đo từng trăm gram đồ ăn. “Nhiều lúc thèm đồ ngọt lắm nhưng phải kìm lại. Hầu hết phim tôi đóng đều có cảnh hành động, nên thể lực là yếu tố sống còn,” anh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai Quang, Steven Nguyễn đã trải qua một tháng tập luyện với cường độ cao. Anh vừa phải giảm 5kg để có vóc dáng phù hợp, vừa rèn luyện võ thuật cùng diễn viên đóng thế và nghiên cứu nhân vật. “Giảm mỡ thì dễ, nhưng vừa giảm mỡ vừa giữ cơ thì khó. Mỗi ngày tôi chỉ ăn 300g tinh bột nhưng phải bổ sung nhiều thịt. Tất cả đều dồn vào một tháng”, anh chia sẻ về quá trình luyện tập khắc nghiệt.

Kinh nghiệm từng tham gia nghĩa vụ quân sự cũng giúp anh không bị “choáng” trước cường độ tập huấn. “Điều đầu tiên là tính kỷ luật: Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Tôi còn được học bắn súng, ném lựu đạn và những kỹ năng đó rất hữu ích khi quay phim”, Steven nói.

Ngoài đời, Steven lại mang nét hồn nhiên khác hẳn vẻ gai góc, lạnh lùng trên màn ảnh. Anh mê ca hát, tập guitar và thích ngồi hàng giờ để lắp ráp mô hình – thú vui từ thuở nhỏ. “Mỗi lần ngồi ráp, tôi thấy thời gian trôi nhanh, cảm giác rất cân bằng, như được trở về tuổi thơ,” anh chia sẻ. Với bạn diễn, Steven luôn mang đến sự thoải mái, hòa đồng. Anh và Đỗ Nhật Hoàng thường rủ nhau đi cà phê, đùa giỡn để hiểu nhau hơn trước khi vào những cảnh hành động căng thẳng. Còn với Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn từng chia sẻ, chỉ một ánh mắt của cô cũng đủ giúp anh nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật Quang.

Trong những lúc tưởng chừng tuyệt vọng, gia đình luôn là điểm tựa. Trả lời báo chí, Steven không quên tỏ lòng biết ơn ba mẹ vì chưa bao giờ cấm cản hay nghi ngờ lựa chọn của anh, anh cho biết, ba mẹ luôn là động lực lớn nhất để anh tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật. “Ba mẹ chỉ âm thầm đứng sau, an ủi khi tôi thất bại. Giờ thấy tôi có chút thành công, tôi biết họ vui và tự hào lắm,” anh nói, mắt rưng rưng.

Mưa đỏ đã thay đổi con đường sự nghiệp của Steven Nguyễn, nhưng với anh, đây mới chỉ là khởi đầu. “Tôi muốn chứng minh mình có thể hóa thân ở mọi loại vai, dù chính hay phụ. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng tôi tin sự kiên trì sẽ đưa tôi đi xa hơn,” anh khẳng định.

