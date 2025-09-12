Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng phân hủy

Tối 11/9, lãnh đạo xã Đinh Trang Thượng (Lâm Đồng) cho biết: Trên địa bàn xã vừa phát hiện 1 thi thể trong tình trạng phân hủy ở vườn bắp của một hộ dân.

Thi thể nam giới trong vườn bắp của người dân tại xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, thi thể được xác định là anh K’T. (26 tuổi, ngụ tại xã Đinh Trang Thượng).

Vỏ chai thuốc sâu được cơ quan chức năng phát hiện bên cạnh thi thể

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một người dân địa phương đi thăm vườn bắp thì phát hiện thi thể nói trên, bên cạnh thi thể là vỏ chai thuốc sâu. Sau đó, người này đã trình báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Trang Thượng đã phong tỏa và bảo vệ hiện trường.

Hiện, các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành các thủ tục theo quy định để làm rõ vụ việc.

