Nghệ An trang trọng tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 56

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Thái Thanh Quý, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chính sách chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các ban, sở, ngành…

Các đại biểu dự lễ giỗ dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BNA

Cách đây 56 năm, vào lúc 9h47 ngày 2/9/1969 (tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi về cõi vĩnh hằng. Dân tộc Việt Nam mất đi người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, suốt đời đấu tranh không biết mệt mỏi cho phong trào cách mạng.

Bác Hồ ra đi để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn có Bác, vẫn luôn nhớ Bác vô cùng.

Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp vô cùng đặc biệt để tưởng nhớ đến Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương; đồng thời cũng là dịp để tiếp tục nhắc nhở mỗi người thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Bác.

Các đại biểu dâng lễ, dâng hương tưởng niệm tại nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BNA

56 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, xã Kim Liên nói riêng đã không ngừng nỗ lực thực hiện Di chúc của Bác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, kiến thiết đất nước, tích cực đổi mới xây dựng quê hương, phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả vượt bậc trên các lĩnh vực.

Tác giả: PA (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn