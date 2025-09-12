Nhóm Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên mượn vườn nông trại để "diễn" lừa khán giả

Vụ án "Lừa dối khách hàng" với bị can là người nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án "Lừa dối khách hàng", đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Nhóm này gồm: Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục) - Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog) - Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Kết luận điều tra, để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm kẹo Kera, Lê Tuấn Linh chỉ đạo xây dựng kịch bản, quay video vườn trồng nguyên liệu, nhà máy của công ty Asia để đăng tải lên tài khoản Tiktok cá nhân của Hằng Du mục, Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên. Trước thời điểm quay, Hằng, Linh và Tiên đều biết rõ phiếu kiểm nghiệm không thể hiện kẹo Kera có thành phần 10 loại rau củ quả, hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ đạt 0,935% trên mỗi viên kẹo. Kẹo Kera không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ như nội dung đã quảng bá.

Do công ty Asia không có vùng nguyên liệu nên cả nhóm đã mượn vườn cà rốt của ông H. (trú Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và thuê nông trại của một công ty tại Đà Lạt, Lâm Đồng nhằm phục vụ quay clip. Ngoài ra, nhóm này còn tìm các bé thiếu nhi, các bé đồng bào phục vụ cảnh quay, chuẩn bị các loại quần áo (mũ, áo dài tay, găng tay, ủng), chuẩn bị nông cụ (Xe công nông, máy cày, rổ sọt đựng trái cây) và 100kg rau củ các loại phục vụ mục đích "diễn".

Trước khi quay, Quang Linh, Hằng và Tiên đều biết rõ đây không phải các nông trại của công ty Asia. Nhưng sau đó nhóm này vẫn quảng cáo: "Các vườn rau đạt chuẩn VietGap, một tiêu chuẩn cho rau củ sạch và Kera cũng chọn nguồn nông sản sạch ở nơi đây làm nguyên liệu để sản xuất ra viên kẹo rau củ Kera"; "Kẹo Kera toàn bộ là những nông sản thiên nhiên nên là các bé hay là phụ nữ mang thai đều có thể yên tâm sử dụng"…

Sau đó, Quang Linh, Hằng Du mục, Thùy Tiên đăng những video quảng bá lên trang Tiktok cá nhân cùng nhiều lời quảng cáo sai sự thật để thu hút người tiêu dùng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog sau khi bị khởi tố.

Với sự quảng bá rầm rộ, tính đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng.

Tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", và "lừa dối khách hàng" liên quan đến sản phẩm kẹo Kera và công ty Chị em rọt.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành ghi lời khai của 22 vị khách hàng ở TP.HCM (nhóm này đã mua tổng cộng 107 hộp kẹo Kera). Các khách hàng đều thấy chất lượng kẹo Kera cũng bình thường như các loại kẹo bán trên thị trường, không có bổ sung chất sơ, vitamin như nội dung quảng cáo. Các khách hàng cho rằng nội dung quảng cáo của Linh, Hằng, Tiên như vậy không đúng sự thật. Họ đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và yêu cầu Công ty Chị em Rọt hoàn trả lại số tiền mua hàng cho các khách hàng đã mua sản phẩm kẹo Kera.

Đáng lo ngại hơn, kết quả giám định cho thấy hàm lượng rau củ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ đạt 0,53% thay vì 28,13% như công bố. Trong đó chất sorbitol chiếm tới 70% thành phần, có thể gây tiêu chảy, đau bụng đối với người nhạy cảm. Trong khi đó, Thùy Tiên và cộng sự vẫn nhiều lần nhấn mạnh trong các buổi livestream rằng sản phẩm "hoàn toàn tự nhiên, không dùng phụ gia, mỗi viên tương đương một đĩa rau".

