Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia lễ tưởng niệm được tổ chức tại Lầu Năm Góc. Ảnh do Nhà Trắng công bố.

Tại thành phố New York, lễ tưởng niệm diễn ra tại Khu Ground Zero, nơi được xây dựng trên nền tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới bị hai máy bay đâm trúng và sụp đổ ngày 11/9/2001.

Đúng 8 giờ 46 phút sáng 11/9 (theo giờ Mỹ), thời điểm chuyến bay số 11 của hãng hàng không American Airlines lao vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại thế giới, toàn thể người dân và lãnh đạo thành phố New York đã dành 1 phút mặc niệm.

Sau đó, các nhà thờ và cơ sở tôn giáo trên khắp thành phố đồng loạt rung chuông trong khi thân nhân các nạn nhân đọc tên những người thiệt mạng tại Ground Zero để tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân tại Mỹ quan ngại bạo lực gia tăng sau vụ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk trong sự kiện ở Đại học Utah Valley ngày 10/9. Đây là một nhà hoạt động, diễn thuyết có tiếng và là người ủng hộ nhiệt thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Loạt vụ tấn công khủng bố năm 2001 đã làm 2.977 người thiệt mạng (không bao gồm 19 đối tượng khủng bố), hơn 6.000 người khác bị thương và gây ra những tổn thất tổng cộng ước tính lên tới 3.000 tỷ USD.

Thảm kịch 11/9 cũng đã để lại vô số hệ lụy về sức khỏe, gây ra những vết thương tâm lý dai dẳng, đặc biệt đối với người dân New York.

Vụ tấn công đã dẫn tới việc chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 đã ký tuyên bố gọi ngày này là "Ngày Yêu nước". Trong thông cáo được Nhà Trắng đăng tải, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Ngày 11/9/2001 sẽ mãi sống mãi trong tâm trí của những người đã chứng kiến ​​bốn chiếc máy bay phản lực thương mại bị biến thành vũ khí khủng bố nhắm vào những người Mỹ vô tội vào một buổi sáng thứ Ba đẹp trời của tháng 9, 24 năm trước".

Tuyên bố cho rằng vụ tấn công đã "không chỉ khơi dậy cơn thịnh nộ mà còn khơi dậy lòng yêu nước, khôi phục sự đoàn kết, niềm tự hào của người Mỹ", đồng thời tái khẳng định quyết tâm của chính quyền Mỹ nhằm "đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với một cuộc tấn công tàn bạo như vậy nữa".

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân