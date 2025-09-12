Nữ MC hot nhất Liên Quân chiếm trọn ánh nhìn khi làm host sự kiện fan meeting

Vũ Phương Thảo từ lâu đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ được biết đến là một trong những MC tài năng, sở hữu lối dẫn dắt duyên dáng và chuyên nghiệp, Vũ Phương Thảo còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, "nữ thần" của làng Liên Quân đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ loạt ảnh "check-in" tại sự kiện Fan Meeting của cộng đồng tựa game đình đám này. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức hình, Phương Thảo xuất hiện với một bộ trang phục cực kỳ độc đáo và cá tính, được thiết kế theo phong cách futuristic (tương lai) và có phần hầm hố. (Ảnh: IGNV)
Bộ đồ được kết hợp từ chất liệu denim, da bóng và lông nhân tạo, nổi bật với phần áo crop-top khoét sâu táo bạo, kết hợp cùng chân váy xếp tầng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chi tiết corset với dây buộc tinh tế ở phần eo, tôn lên vóc dáng thon gọn của nữ MC. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp "hack tuổi" và phong cách biến hóa đầy cuốn hút của Vũ Phương Thảo. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không chỉ thể hiện được sự trẻ trung, năng động mà còn toát lên thần thái sang chảnh, "cool ngầu" không kém gì các idol K-pop.(Ảnh: IGNV)
Trong một số khoảnh khắc, Phương Thảo lại đốn tim người nhìn với những biểu cảm "nũng nịu" đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn