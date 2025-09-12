Nữ MC hot nhất Liên Quân chiếm trọn ánh nhìn khi làm host sự kiện fan meeting

Không chỉ được biết đến là một trong những MC tài năng, sở hữu lối dẫn dắt duyên dáng và chuyên nghiệp, Vũ Phương Thảo còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)