Nghệ An chọn nhà đầu tư Khu đô thị Bắc Thung hơn 1.100 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung, thuộc địa bàn thị trấn Nam Đàn (nay là xã Vạn An). Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy là đơn vị được lựa chọn.

Theo UBND xã Vạn An, quá trình mời gọi đầu tư ghi nhận 4 doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án, gồm: Công ty cổ phần DT24.VN, Công ty cổ phần Hồng Phúc, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Minh Anh và Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy.





Khu đô thị có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng được quy hoạch với hệ thống nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và không gian xanh đồng bộ (Ảnh minh hoạ)

Qua quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký, Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu và được lựa chọn thực hiện dự án. Theo phương án được phê duyệt, nhà đầu tư có tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước là 5,12%.

Cùng với đó, nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không nhằm mục đích kinh doanh để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý. Cụ thể, diện tích hạ tầng kỹ thuật khoảng 800 m²; hệ thống giao thông hơn 128.000 m²; khu cây xanh, thể thao, mặt nước khoảng 50.060 m²; cùng với công trình nhà văn hóa diện tích khoảng 8.100 m².

Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung có tổng mức đầu tư khoảng 1.104 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 33 ha. Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 3.000 người.

Cơ cấu xây dựng tại dự án bao gồm các dãy nhà ở liền kề cao 3 tầng; nhà ở liền kề kết hợp thương mại cao 4 tầng; các khối nhà cao từ 7 đến 9 tầng phục vụ chức năng thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, dự án còn bố trí các hạng mục công trình công cộng như nhà văn hóa, trường mầm non, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh và mặt nước theo quy hoạch được duyệt.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy được thành lập vào tháng 7/2024, tiền thân là Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Xuân Hòa. Doanh nghiệp có trụ sở tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An).

Ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm thành lập, Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Xuân Hòa có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Phan Thị Lan và bà Phan Thị Liên, mỗi cá nhân góp 37,5 tỷ đồng; ông Phan Quang góp 175 tỷ đồng và giữ vai trò Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2025, doanh nghiệp thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy. Ông Phan Quang tiếp tục giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Phan Quang cũng là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Gạch Ngói Xuân Hòa, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2003, có trụ sở tại địa bàn xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Theo đăng ký kinh doanh, trước đây doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10,57 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, trong đó ông Phan Quang nắm giữ 68,12% cổ phần.

Đến tháng 3/2022, Công ty cổ phần Gạch Ngói Xuân Hòa tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, trong đó ông Phan Quang nắm giữ 60% cổ phần. Sau đó, đến ngày 9/1/2025, doanh nghiệp điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống còn 210 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn