Dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim đang triển khai ra sao?

Một góc khu đất dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP. Vinh) do liên danh CTCP Đầu tư xây dựng Trường Sơn và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings làm chủ đầu tư. Ảnh: Duy Anh

Vào trung tuần tháng 11/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim (TP. Vinh). Theo đó, liên danh CTCP Đầu tư xây dựng Trường Sơn và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) trở thành nhà đầu tư của dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 255 tỷ đồng; vốn huy động là 995 tỷ đồng. Tổng diện tích 18ha tại xã Nghi Kim và xã Nghi Liên, TP. Vinh, trong đó, Khu đô thị Bắc Nghi Kim gần 13ha và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim hơn 5ha. Thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự kiến là 5 năm, bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 năm và giai đoạn thực hiện đầu tư 4 năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày giao đất.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, liên danh Xây dựng Trường Sơn và Phục Hưng Holdings đã thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát. Dự kiến đến quý II/2022, dự án sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công xây dựng. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV thì đến nay dự án vẫn chưa được triển khai trên thực địa.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Nghi Kim (TP. Vinh) cho biết, dự án vẫn đang trong giai đoạn đền bù, GPMB. Theo ông Khiêm, việc xác định nguồn gốc đất để đền bù, GPMB thì xã đã thực hiện xong và đang chờ các cơ quan chức năng phê duyệt giá. "Chúng tôi rất mong dự án sớm được triển khai và hoàn thành để tạo nên một diện mạo mới cho địa phương", ông Khiêm nói.

Một đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án vẫn chưa triển khai xây dựng được là do vướng mặt bằng. Hiện, nhà đầu tư vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để thực hiện đền bù, GPMB. "Khi nào đền bù, GPMB xong thì chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng dự án ngay. Dự kiến dự án sẽ triển khai xây dựng trong năm 2024”, vị đại diện này nói.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, doanh nghiệp dự án An Thịnh Phát thành lập vào tháng 1/2022 với các cổ đông sáng lập gồm Phục Hưng Holdings (32,44%), Xây dựng Trường (67,56%). Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát có vốn điều lệ 255 tỷ đồng, do ông Nguyễn Phát Thịnh (SN 1995 – Nghệ An) làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

CTCP Đầu tư xây dựng Trường Sơn (có trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An) là doanh nghiệp có tiếng tại địa phương; hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tính đến tháng 3/2021, vốn điều lệ công ty đạt 595 tỷ đồng, với các cổ đông gồm ông Nguyễn Văn Khang (40,713%) và bà Ngô Thị Hoa (29,287%).

Về phía Phục Hưng Holdings, doanh nghiệp này ra đời những năm đầu thập niên 2000. Năm 2010, công ty này thực hiện đổi tên từ CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim thành CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings. Năm 2018, Phục Hưng chính thức chuyển niêm yết sang sàn HoSE với mã là PHC.

Doanh nghiệp này đã tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn, phần lớn ở Hà Nội như Florence Tower, Mỹ Đình Pearl, The Zen Residence, Golden Land Buildings, Starlake - Daewoo...

Bên cạnh đó, Phục Hưng Holdings (thông qua thành viên CTCP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội) cũng là chủ đầu tư dự án Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp DVTM và VP tại lô X3, Cầu Diễn (TP. Hà Nội) – tổng mức đầu tư 952 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cho biết cũng thực hiện đầu tư ở dự án The Light (tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng).

Tính riêng quý I/2023, Phục Hưng Holdings đạt doanh thu hơn 346,8 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi hơn 2,16 tỷ đồng, tương đương giảm 66,1%.

Năm 2023, Phục Hưng Holdings đặt chỉ tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng. Tính ra, doanh nghiệp mới hoàn thành lần lượt hoàn thành 17,34% kế hoạch doanh thu cả năm và 4,23% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty cho biết KQKD quý I/2023 suy giảm là do ảnh hưởng bối cảnh thị trường với các chính sách tài khóa siết chặt tín dụng từ các ngân hàng khiến cho toàn ngành xây dựng gặp khó khăn về dòng tiền, công tác nghiệm thu thanh quyết toán đình trệ. Sự khó khăn về dòng tiền thanh toán của chủ đầu tư cũng trực tiếp kéo theo hệ lụy là chi phí tài chính tăng thêm. Mặt khác, để bắt đầu nhịp tăng trưởng mới, công ty tiếp tục cải cách bộ máy về nguồn lực, công nghệ, qua đó dẫn tới chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Phục Hưng Holdings tại ngày 31/3/2023 đạt 2.616 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho hơn 612,1 tỷ đồng, các khoàn phải thu ngắn hạn hơn 1.303,4 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp này hơn 1.952,5 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn hơn 1.799,9 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 152,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Phục Hưng Holdings hơn 663,2 tỷ đồng, trong đó, vốn góp chủ sở hữu hơn 506,8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 67,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 59,7 tỷ đồng.

