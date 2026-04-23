Nghệ An: Chờ giải phóng mặt bằng, công trình cầu trăm tỷ chưa thể thông tuyến

Kỳ vọng lớn, thực tế dang dở do mặt bằng

Dự án cầu Quỳnh Nghĩa (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) nằm trên tuyến đường tỉnh 537B, có tổng chiều dài hơn 2,2km, riêng phần cầu dài hơn 267m với 6 nhịp, tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ mở ra trục giao thông kết nối quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực ven biển.

Hình hài cây cầu đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Ghi nhận của phóng viên vào tháng 4/2026, diện mạo công trình đã gần như hoàn chỉnh. Trong đó, phần cầu chính kéo dài, mặt cầu bằng phẳng, hệ thống lan can và điện chiếu sáng đã được lắp đặt đồng bộ.

Qua quan sát, ở phía nam của cầu, đường dẫn cũng đã thi công xong, tạo kết nối thuận lợi với hạ tầng hiện hữu và sẵn sàng phục vụ lưu thông.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh đó, phía bắc cầu đoạn qua thôn Nghĩa Bắc lại đang "án binh bất động". Một phần đường dẫn chưa thể triển khai, nguyên do chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Những khoảng đất chưa bàn giao trong khu dân cư đã tạo thành "điểm nghẽn" ngay dưới chân cầu, khiến toàn tuyến chưa thể thông suốt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực vướng mặt bằng liên quan đến hơn chục hộ dân có đất ở và đất vườn bị ảnh hưởng. Phần lớn các hộ đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương xây dựng công trình, song việc bàn giao đất vẫn chưa thể thực hiện do còn nhiều băn khoăn về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bà Hồ Lý là một hộ dân sống lâu năm tại khu vực chân cầu cho biết, gia đình có gần 570m² đất, trong đó phần bị ảnh hưởng chiếm gần như toàn bộ. Diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng do nằm trên nền đất xéo.

"Nguyện vọng của gia đình là được thu hồi toàn bộ để bố trí tái định cư ổn định. Chúng tôi không thắc mắc về giá đền bù, nhưng cần một nơi ở mới phù hợp để đảm bảo sinh hoạt và thờ tự lâu dài", bà Lý cho hay.

Sớm tháo gỡ "nút thắt" để dự án đưa vào sử dụng

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án cầu Quỳnh Nghĩa. Sau khi thực tế, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An yêu cầu xã Quỳnh Phú hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, cho biết, địa phương đang nỗ lực vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đối với các kiến nghị chính đáng của người dân, đủ điều kiện theo quy định thì xem xét, tính toán hỗ trợ phù hợp;

Còn đối với các trường hợp vượt ngoài cơ chế, chính sách hiện hành, địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, tính đến hiện nay, phía bắc cầu vẫn còn 10 hộ chưa thống nhất để bàn giao đất cho chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công cầu Quỳnh Nghĩa.

"Về phía xã vẫn đang tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để sớm hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2026. Trường hợp cuối cùng mới phải tiến hành bảo vệ thi công dự án này", đại diện xã thông tin.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn