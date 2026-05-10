Nghệ An chỉ đạo không thu tiền học sinh để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Học sinh Trường Trung học Cơ sở Trường Thi hoạt động "Ngày hội rung chuông vàng". Ảnh: Bành Hà

Ngày 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông tin vừa gửi văn bản đến ủy ban nhân dân các xã, phường; Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện kế hoạch năm học 2025-2026 với các nội dung:

Một là, ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo, các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm học 2025-2026 đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, không tạo áp lực cho học sinh.

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại trường, điểm trường mà học sinh đang học.

Khuyến khích các nhà trường trên cùng địa bàn xã, phường xây dựng ma trận đề, bảng đặc tả và ngân hàng đề kiểm tra dùng chung nhằm đánh giá khách quan mặt bằng chất lượng giáo dục giữa các trường trên địa bàn. Làm căn cứ điều chỉnh các hoạt động dạy học và thúc đẩy phong trào thi đua 'Dạy tốt - Học tốt' tại địa phương.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo không thu tiền từ học sinh, cha mẹ học sinh để tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: HQ

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ các Trưởng Phòng Tiểu học và Trung học Cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để được hướng dẫn.

Trước đó, một số thông tin phản ánh của phụ huynh và giáo viên về việc một số xã tự tổ chức các kỳ khảo sát định kỳ tập trung cho học sinh.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thực hiện kiểm tra, rà soát trước sự việc trên.

Cụ thể, tại một xã thuộc địa bàn huyện Tương Dương cũ, một kế hoạch khảo sát 3 môn (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) dự kiến diễn ra ngày 15/5 đã khiến phụ huynh, giáo viên lo lắng.

Học sinh từ các điểm trường lẻ phải di chuyển về điểm trường chính, trong khi cơ sở vật chất không bảo đảm chỗ ăn nghỉ, đường miền núi đi lại khó khăn cho phụ huynh cũng như học sinh trong một ngày.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn