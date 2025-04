Nghệ An: Cần sớm có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đoạn qua xã Nghi Long

Your browser does not support the video tag.

Nỗi lo mất an toàn giao thông tại điểm giao cắt với đường sắt qua xã Nghi Long, Nghi Lộc (Nghệ An)

"Điểm đen" về tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND xã Nghi Long Nguyễn Đình Dũng cho biết, đoạn đường sắt Bắc - Nam tại km304-575 cắt ngang đường dân sinh, nối với quốc lộ 1A, qua địa bàn xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) lâu nay trở thành nỗi lo, "điểm đen" về tai nạn giao thông. Tuyến đường này có lượng người và phương tiện lưu thông lớn mỗi ngày, đặc biệt là công nhân làm việc cho khu công nghiệp Nam Cấm thường xuyên đi lại qua đây.

Đường dân sinh giao cắt đường sắt qua địa bàn xã Nghi Long tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông

Hiện trạng đường xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, việc đi lại của người dân trở nên mất an toàn, đặc biệt tại nút giao với đường sắt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trước tình trạng này, để bảo đảm việc đi lại thuận lợi cho người dân, chính quyền xã Nghi Long cũng như huyện Nghi Lộc đã nhiều lần kiến nghị các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Nghệ An xem xét có phương án.

“Nhiều năm qua, địa phương cũng kiến nghị nhiều lần lên cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Mong các ngành chức năng sớm có giải pháp để tránh những rủi ro cho người dân cũng như để việc đi lại thuận lợi hơn” - Chủ tịch UBND xã Nghi Long bày tỏ.

Tại Văn bản số 74/ĐSNT - KTAT, ngày 13/2/2025, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh gửi UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc để phối hợp xử lý "điểm đen" tai nạn giao thông tại lối đi tự mở qua tuyến đường trên.

Trong đó nêu rõ việc lâu nay để bảo đảm an toàn giao thông thì đơn vị quản lý đã lắp đặt các bục bê tông thu hẹp lối đi, cắm biển hạn chế phương tiện được đi qua (xe tải dưới 2,5 tấn và xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi). Tuy nhiên những biện pháp này được đánh giá không hiệu quả.

Nhiều hạng mục cạnh đường N5 đoạn giao cắt vị trí đường sắt qua xã Nghi Long trở nên hoang hóa.

Bao giờ dự án đường N5 giai đoạn 2 được khơi thông?

Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cũng đưa ra kiến nghị với UBND tỉnh Nghệ An về giải pháp lâu dài tránh tai nạn giao thông ở vị trí đường sắt này. Cụ thể như cần làm việc với cơ quan thẩm quyền, có phương án mở đường ngang nội bộ có thời hạn ở vị trí đường N5 đoạn km304 - 451. Tổ chức chốt gác, bảo đảm an toàn khi chưa xây dựng được cầu vượt đường sắt theo dự án của tỉnh đưa ra, tổ chức cảnh giới tại lối đi tự mở, các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi phạm...

Được biết, dự án đường N5 giai đoạn 2 có chiều dài 5 km, dự án này được UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam thực hiện từ năm 2018. Dự án kéo dài từ Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam (xã Nghi Long) về xã Nghi Quang và cảng nước sâu Cửa Lò (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc).

Đường N5 giai đoạn 2 điểm nút giao quốc lộ 1 được hoàn thiện từ lâu nhưng do chưa thông tuyến nên trở thành bãi đậu xe.

Với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, sau nhiều năm khởi công đến nay dự án này vẫn chưa thể hoàn thành, thông tuyến, đưa vào sử dụng. Theo đó, tại Công văn số 310/BGTVT - KCHT, ngày 11/1/2016 của Bộ GTVT không cho phép mở lại đường ngang cấp 1 có người gác, do đó giao cắt vị trí này không được mở.

Hiện nay chủ đầu tư đang báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất phương án thay thế. Sẽ tập trung các đơn vị liên quan thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý IV/ 2025.

“Nếu không bổ sung sửa chữa đường dân sinh cắt ngang đường tàu thì hy vọng đường N5 giai đoạn 2 sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Như vậy, có thể xóa luôn lối đi qua đường sắt là "điểm đen" tai nạn hiện nay. Thực tế đường N5 thi công đã lâu nhưng nay vẫn chưa khơi thông gây lãng phí lớn...” - Chủ tịch UBND xã Nghi Long Nguyễn Đình Dũng tâm tư.

