Nghệ An: Cán bộ vi phạm, chính quyền công nhận tố cáo đúng của công dân

Theo đó, ngày 19/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo đối với ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương) và ông Trần Văn Hiến, Phó Chủ tịch huyện Đô Lương (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đô Lương) trong việc cấp GCNQSDĐ số BC 025307 ngày 22/5/2012 cho bà Đặng Thị Minh, xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương trái quy định pháp luật.

Vụ việc liên quan do người có tài sản chết không để lại di chúc nên làm văn bản phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, qua xác minh, kết luận nội dung tố cáo chỉ ra ông Võ Thanh Lục, nguyên Chủ tịch xã Mỹ Sơn không chứng kiến việc những người thừa kế ký tên vào văn bản phân chia tài sản thừa kế vẫn ký chứng thực mà không có mặt của những người thừa kế. Không chứng kiến, không biết ai viết họ tên cũng như ký chữ ký của những người thừa kế nhưng công chức tư pháp vẫn viết lời chứng, đồng thời trình Chủ tịch xã ký chứng thực trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế.

Đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ đề ngày 12/11/2011 không phải do bà Minh viết và ký tên nhưng ông Đặng Bá Mùi, công chức địa chính vẫn xác nhận đơn.

Mặt khác, thông tin về năm sinh của các người thừa kế trong văn bản không chính xác. Một số người khẳng định họ không viết và không ký tên vào Văn bản phân chia tài sản thừa kế được chứng thực ngày 26/9/2011. Họ cũng không biết bà Đặng Thị Minh được cấp GCNQSDĐ số BC 025307.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm tại UBND huyện Đô Lương và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được xác định do các cán bộ chỉ kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Quy định cấp GCNQSDĐ ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. Trực tiếp cá nhân bà Trần Thị Lành, chuyên viên; ông Trần Văn Hiến (tại thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đô Lương), ông Võ Văn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch huyện Đô Lương thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh hồ sơ nên không phát hiện được sai phạm trong việc ký duyệt hồ sơ cấp GCNQSDĐ số BC 025307 ngày 22/5/2012 cho bà Đặng Thị Minh.

Với những vi phạm được chỉ ra, UBND kiến nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Đô Lương tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có hình thức xử lý (nếu đến mức phải xử lý) theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý liên quan vụ việc. Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, xử lý trách nhiệm của ông Võ Văn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, nay là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đối với hành vi vi phạm trong vụ việc nêu trên.

Cũng theo kết luận, hiện bà Đặng Thị Minh đã mất. Trước đó, thửa đất số 1341, tờ bản đồ số 07, diện tích 1771,4m2 tại xóm 4 (nay là xóm 3) xã Mỹ Sơn đã chuyển nhượng cho ông Đặng Công Báu (con trai bà Đặng Thị Minh). Sau khi được cấp GCNQSDĐ, ông Báu đã chuyển nhượng một phần thửa đất cho dòng họ Đặng Công (chưa làm thủ tục chuyển nhượng). Do đó, cơ quan hành chính Nhà nước không có thẩm quyền thu hồi do quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 về các trường hợp được thu hồi GCNQSDĐ… và quy định tại khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Xác định việc thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho bà Đặng Thị Minh và xử lý thiệt hại do việc cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị người tố cáo tiến hành khởi kiện ra Tòa để được giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế, yêu cầu tuyên hủy Văn bản phân chia thừa kế được Chủ tịch xã Mỹ Sơn chứng thực ngày 26/9/2011 do vô hiệu. Yêu cầu huỷ GCNQSDĐ đã cấp cho bà Đặng Thị Minh và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

