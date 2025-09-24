Thủ tướng yêu cầu cảnh báo kịch bản xấu nhất của bão Ragasa và khả năng xuất hiện bão số 10

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Ragasa - Ảnh: NCHMF

Ngày 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Bộ về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão Ragasa.

Bão số 10 có thể xuất hiện sau khi bão Ragasa đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 22h tối 23-9, tâm bão Ragasa đang cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 550km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167 - 201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo bão tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 15-16), giật trên cấp 17 đến sáng ngày 24-9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần.

Khoảng sáng sớm ngày 25-9, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Trong ngày 25-9, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

"Bão Ragasa có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông.

Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngay sau bão Ragasa, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển", công điện nêu.

Sẵn sàng tổ chức sơ tán dân trước khi bão đổ bộ

Để chủ động ứng phó bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển và các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển, trong đất liền.

Triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng".

Đồng thời rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão.

Đồng thời cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão Ragasa đổ bộ vào đất liền để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ