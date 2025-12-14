Nghệ An: Công an dùng mạng xã hội “bắt trend” đưa pháp luật gần dân

Nội dung tuyên truyền vô cùng sáng tạo của Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đã thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ.

Tuyên truyền pháp luật bằng những trào lưu (trend) mạng xã hội

Thời gian gần đây, Fanpage "Công an phường Vinh Hưng", tài khoản chính thức của Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) trên nền tảng Facebook, đang trở thành nguồn nội dung có sức hút đặc biệt đối với cư dân mạng.

Nếu trước đây, các thông báo hành chính thường khô cứng, nặng tính cảnh báo, thì nay fanpage chọn cách tiếp cận hoàn toàn mới: nói chuyện như bạn bè, dùng ngôn ngữ đời thường, dí dỏm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin pháp luật.

Cũng chính vì vậy, lượng người theo dõi tăng nhanh, mỗi bài đăng đều nhận được tương tác lớn nhờ cách truyền đạt gần gũi, trẻ trung và giàu tính tương tác của nhóm quản trị.

Đơn cử như hướng dẫn về vạch kẻ kiểu mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

Ngay phía dưới bình luận, admin giải thích cụ thể quy định về vạch mắt võng và mức xử phạt khi dừng, đỗ sai luật.

Thay vì tuyên truyền theo điểm a khoản 1 và điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng xe ô tô trên vạch mắt võng có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra, trong trường hợp hành vi dừng xe ô tô trên vạch mắt võng gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Thì Fanpage "Công an phường Vinh Hưng" đã thay bằng nội dung: "Chú ơi, vạch vàng mà kẻ nhiều ri là nơi dừng, đỗ xe phải không ạ?"… "Khôngggg. Vàng ni mà cháu dừng, đỗ xe là 'vàng mắt đó'". Phía dưới, admin giải thích cụ thể quy định về vạch mắt võng và mức xử phạt khi dừng, đỗ sai luật.

Ngay sau đó, nhiều người để lại bình luận thích thú: "Ưng kiểu truyền thông này ạ, hài hước nhưng lại đi sâu vào lòng người", "Phổ biến luật như ri các cháu nhớ ngay", "Đúng rồi, các chú phải tăng cường phổ biến luật kiểu ni mới được"…

Cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an và nhân dân

Trung tá Đặng Văn Cường, Trưởng Công an phường Vinh Hưng cho biết, mạng xã hội là kênh truyền thông quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số. Nếu chỉ dùng lối tuyên truyền truyền thống, bài viết thường khô cứng, ít người đọc.

Vì vậy, Công an phường Vinh Hưng đã chủ động đổi mới, dùng ngôn ngữ gần gũi, cập nhật phong cách giới trẻ nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc đúng pháp luật và giữ chuẩn mực phát ngôn.

Sự thay đổi không chỉ đem lại lượng tương tác tăng vọt mà còn tạo tác động thực tế đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Gần đây, Công an phường Vinh Hưng đã kịp thời giải cứu một nam sinh 18 tuổi bị nhóm đối tượng lừa đảo qua hình thức "bắt cóc online".

Các đối tượng giả danh Công an, gọi video để thao túng tâm lý, ép nạn nhân rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng "phục vụ điều tra". Khi gia đình phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo, Công an phường đã nhanh chóng trích xuất camera, rà soát địa điểm nghi vấn và tìm thấy nam sinh trong vòng chưa đầy 4 giờ.

Nạn nhân được đưa về an toàn, tránh được nguy cơ mất tài sản và nhiều hệ lụy khác. Sau đó, fanpage đăng bài cảnh báo, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, trở thành thông tin cảnh tỉnh hiệu quả cho người dân.

Mới đây, Công an phường Vinh Hưng kịp thời giải cứu một thiếu niên khỏi kịch bản lừa đảo tinh vi.

Trung tá Bùi Đình Thiêm, một trong những quản trị viên fanpage chia sẻ, mỗi bài đăng đều trải qua nhiều vòng biên tập để đảm bảo "đúng pháp luật – đúng định hướng – đúng cảm xúc người xem".

Tổ quản trị trực fanpage 24/24 giờ để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn thủ tục hành chính hoặc trả lời thắc mắc pháp luật của người dân. Đơn vị cũng đẩy mạnh sử dụng hình ảnh, video ngắn, câu chuyện thật để truyền tải thông tin một cách sinh động, dễ hiểu và dễ nhớ.

Đặc biệt, nhiều vụ việc liên quan an ninh trật tự đã được phát hiện sớm nhờ người dân phản ánh trực tiếp qua fanpage. Tình hình vi phạm trên địa bàn cũng giảm rõ rệt, cho thấy hiệu quả thực tế của việc tăng cường tương tác với người dân trên môi trường mạng.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn