Dùng dằng dự án tái định cư di dân khẩn cấp ở Nghệ An

Do thời gian thực hiện bị kéo dài nên từ mục tiêu di dời cho 58 hộ dân ban đầu, đến nay, cụm dân cư Hòa Lam đã phát triển lên 82 hộ.

Nhiều năm trôi qua, vẫn… ngóng chờ!

Cụm dân cư Hòa Lam (thôn Thuận Hòa, xã Hưng Hòa) có 83 hộ dân với 278 nhân khẩu. Do nằm ngoài đê sông Lam nên cụm dân cư này thường xuyên phải chịu cảnh ngập sâu, nhất là vào mùa mưa bão. Dường như năm nào cũng vậy, người dân phải sơ tán đi lánh nạn.

Đợt mưa to kéo dài hồi cuối tháng 9/2024, mưa lớn kéo dài, nước sông Lam dâng cao, cả khu dân cư như biến thành lòng sông, người già và trẻ nhỏ phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm.

Hầu hết các ngôi nhà ở cụm dân cư Hòa Lam đều bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1975) cho biết, cứ đến mùa mưa bão là rất bất an. Nhiều đêm phải canh, nếu nước sông dâng cao là phải hô hoán nhau để chạy cho kịp. “Mấy ngày qua, thấy nước lũ đổ về đột ngột gây thiệt hại lớn ở Hà Tĩnh khiến mọi người càng lo sợ”, ông Hà nói.

Hay như chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1990): “Nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa. Nước máy cũng không có, phải hứng nước mưa để ăn, còn tắm giặt, rửa ráy phải dùng nước giếng khoan nhiều phèn. Chỉ mong sớm được di dời để an cư, lạc nghiệp”.

Nước sông Lam dâng cao khiến cụm dân cư Hòa Lam như biến thành lòng sông.



Thăm lại nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1963) và bà Chu Thị Nguyệt (sinh năm 1964) cả hai người đều mắc bệnh ung thư), sức khỏe ông Hào đã yếu hơn rất nhiều.

Nhớ lần chúng tôi về cụm dân cư này cách đây gần một năm trước, ông mong muốn được bố trí đất tái định cư, cất một căn nhà nhỏ làm nơi ở an toàn cho các con, lỡ mình có ra đi cũng cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên, mong mỏi này của ông vẫn còn dang dở.

Mong muốn được bố trí đất tái định cư, cất một căn nhà nhỏ làm nơi ở an toàn cho các con, lỡ mình có ra đi cũng cảm thấy yên lòng. Ông Nguyễn Văn Hào, cư dân Hòa Lam

Theo Bí thư thôn Thuận Hòa Hoàng Thị Thuyết, hầu hết nhà cửa của các hộ dân nơi đây đều bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do nằm trong diện di dời nên cũng chỉ có thể vá víu tạm bợ. Có những gia đình, 3-4 thế hệ cùng chung sống, nhưng không được cơi nới, xây mới dẫn đến khó khăn trong sinh hoạt nên khá bức xúc.

“Dự án tái định cư được lập cách đây hơn chục năm trời và giờ hạ tầng cũng đã xong, nhưng không hiểu vì lý do gì mà người dân vẫn chưa được di dời, dù chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần, tại nhiều cuộc họp và tiếp xúc cử tri. Lỡ xảy ra thiệt hại về người thì ai, cơ quan, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm”, Bí thư thôn Thuận Hòa bức xúc.

Phần lớn các hộ gia đình ở cụm dân cư Hòa Lam sống bằng nghề chài lưới trên sông Lam.

Khẩn trương để bàn giao

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5476/QĐ từ ngày 19/11/2013, do Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Diện tích khu tái định cư rộng 3,309ha; gồm nền bố trí đất ở cho 58 hộ dân, đường giao thông trục chính và đường giao thông nội vùng, hệ thống điện, hệ thống nước, nhà sinh hoạt văn hóa…

Sau một thời gian dài triển khai nhưng không có vốn để thực hiện, mãi đến năm 2020, dự án này mới được khởi công.

Do thời gian thực hiện bị kéo dài nên từ mục tiêu di dời cho 58 hộ dân ban đầu, đến nay, cụm dân cư Hòa Lam đã phát triển lên 82 hộ.

Trước việc có thêm 24 hộ phát sinh so với thời điểm năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng khu tái định cư (giai đoạn 2).

Việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư giai đoạn 1 cho 58 hộ dân cơ bản đã hoàn thành từ nhiều năm nay.

Ngày 12/6, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa Dương Xuân Thám cho biết: Ngày 28/5 vừa qua, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư dự án) cùng Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa và một số phòng, ban của thành phố Vinh đã có buổi làm việc để bàn giao hồ sơ xây dựng và thực địa.

Tuy nhiên, mới chỉ bàn giao được hồ sơ xây dựng, còn hạ tầng chưa được bàn giao do một số hạng mục nhà văn hóa, hệ thống phòng cháy, chữa cháy… chưa xong.

“Tại buổi làm việc, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục còn thiếu để tổ chức bàn giao cho xã. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão, xã cũng rất lo lắng, vất vả trong việc thực hiện sơ tán, bảo đảm tính mạng cho người dân. Bởi vậy, xã mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất các hạng mục còn thiếu để việc bàn giao mặt bằng cho 58 hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án sớm được thực hiện”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân Dân