Nghệ An biểu dương 151 điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Kim Oanh)

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ngọc Kim Nam; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, 130 xã, phường và các tập thể, cá nhân được tuyên dương.

Những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 22.830 mô hình “Dân vận khéo” và 462 điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các mô hình tập trung vào vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; giữ gìn an ninh trật tự; củng cố hệ thống chính trị ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị là dịp để các điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay. Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” của Đồn Biên phòng Môn Sơn đã giúp hàng trăm học sinh tộc người Đan Lai có điều kiện học tập tốt hơn, huy động hơn 600 triệu đồng hỗ trợ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm và các hoạt động thiện nguyện.

Mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bản Hoa Tiến” ở xã Châu Tiến là điểm sáng trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, đồng thời giúp các thành viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hay như xóm Hà Cát, xã Minh Châu, điển hình trong phát huy dân chủ, vận động người dân hiến đất, di dời nhà cửa để phục vụ các dự án giao thông. Xã Vân Du với phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Công an xã Hưng Nguyên với mô hình “Xóm đạo Hưng Thịnh văn minh, kính Chúa, yêu nước”... Tất cả đều thể hiện tinh thần tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: “Lấy dân làm gốc, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cán bộ dân vận phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân.”

Ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận, gắn phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Nghệ An cũng xác định sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, liêm chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại.

Ban Tổ chức đã trao Bằng khe, Giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức là điểm sáng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. (Ảnh: Kim Oanh)

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 45 tập thể, 34 cá nhân là điển hình “Dân vận khéo”; 52 tập thể, 21 cá nhân là điểm sáng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cùng 20 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới phương thức triển khai phong trào “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và trong các cơ quan, doanh nghiệp – tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn