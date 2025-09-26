Ẩn hoạ từ những đàn trâu, bò thả rông trên đại lộ nghìn tỷ ở Nghệ An

Đại lộ Vinh - Cửa Lò là tuyến đường trọng điểm của tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 10,8km. Dự án được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, hoàn thành năm 2020, cho phép lưu thông trên hai làn đường hỗn hợp. Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng, khởi công giữa năm 2022 và hoàn thành vào tháng 8/2024, chính thức thông xe vào ngày 29/8/2024. Hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này rất lớn. Tốc độ tối đa được gắn ở biển báo trên tuyến là 60km/h, riêng làn dành riêng cho ô tô là 80km/h.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trên tuyến đường này mỗi ngày có hàng chục con trâu bò thả rông gây mất an toàn giao thông.
Những đàn trâu, bò được chăn thả trên phần đất dải phân cách cứng giữa các làn đường. Ở các dải phân cách cỏ tốt um tùm nên người dân đã thả rông bò trên tuyến đường này.
“Mỗi ngày tôi đi làm qua tuyến đường này. Hầu như ngày nào tôi cũng thấy những đàn trâu bò được người dân thả rông. Nhiều khi bò chạy qua tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Rất mong cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông”, anh Nguyễn Văn Tình, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết.
Chị Nguyễn Thị Ánh, 32 tuổi, trú tại phường Vinh Phú bức xúc cho biết : “Tuyến đường được phép chạy với tốc độ cao từ 60-80km/h. Cách đây không lâu tôi đã đâm phải 1 con bò khi qua đường và ngã xuống đường. Rất may thời điểm đó, tôi đi chậm nên chỉ bị thương nhẹ. Người tham gia giao thông chạy tốc độ cao nếu trâu bò chạy qua đường sẽ không kịp xử lý, rất nguy hiểm. Hơn thế nữa, đây là tuyến đường lớn nhất tỉnh, lưu lượng giao thông qua lại lớn, trâu bò thả rông ngoài nguy hiểm thì rất mất mỹ quan đô thị”.
Sau khi tuyến đường hoàn thành, phía Sở Sở Xây dựng, tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi chính quyền các địa phương tuyên truyền để người dân không chăn thả trâu bò trên toàn tuyến. Tuy nhiên tình trạng chăn thả rông trâu bò vẫn diễn ra.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì hành vi: Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng; Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng; Dẫn dắt vật nuôi đi không đúng phần đường quy định hoặc đi vào đường cấm, khu vực cấm bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Việt Đức, Phó chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, phía chính quyền địa phương cũng đã có văn bản gửi tới các khối xóm và các hộ dân có chăn nuôi trâu bò không chăn thả trâu, bò trên tuyến đường 72m. Xã cũng thường xuyên tuyên truyền sâu rộng hơn để người dân nâng cao ý thức, nhằm góp phần đảm bảo ATGT trên tuyến đường. Để có tính răn đe, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ giao cho công an tuần tra xử phạt những hộ dân vi phạm.
Đại lộ Vinh - Cửa Lò là trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục không gian kiến trúc, mở rộng quy hoạch đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.
