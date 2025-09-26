Ẩn hoạ từ những đàn trâu, bò thả rông trên đại lộ nghìn tỷ ở Nghệ An

Chị Nguyễn Thị Ánh, 32 tuổi, trú tại phường Vinh Phú bức xúc cho biết : “Tuyến đường được phép chạy với tốc độ cao từ 60-80km/h. Cách đây không lâu tôi đã đâm phải 1 con bò khi qua đường và ngã xuống đường. Rất may thời điểm đó, tôi đi chậm nên chỉ bị thương nhẹ. Người tham gia giao thông chạy tốc độ cao nếu trâu bò chạy qua đường sẽ không kịp xử lý, rất nguy hiểm. Hơn thế nữa, đây là tuyến đường lớn nhất tỉnh, lưu lượng giao thông qua lại lớn, trâu bò thả rông ngoài nguy hiểm thì rất mất mỹ quan đô thị”.