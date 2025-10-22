Nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc tiếp tục bị đình chỉ

Sau vụ 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nữ hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế đã tiếp tục bị đình chỉ - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 22-10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã ban hành quyết định tiếp tục đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Thời gian gia hạn đình chỉ bắt đầu từ ngày 23-10.

Theo UBND xã Kim Ngân, việc gia hạn đình chỉ được thực hiện do nhiều phụ huynh chưa đồng ý để bà Huế trở lại làm việc khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, bà Huế đã bị tạm đình chỉ từ ngày 2-10 đến 22-10 để phục vụ việc điều tra.

Sau đó, nhà trường phối hợp với UBND xã tổ chức cuộc họp với toàn thể phụ huynh của 75 học sinh bán trú để trao đổi về công tác tổ chức lại bếp ăn. Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đề nghị chính quyền tiếp tục đình chỉ công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 26-9, 40 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng do ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Bếp ăn này do bà Huế trực tiếp quản lý.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ