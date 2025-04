Nghệ An thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò của lực lượng Bộ đội biên phòng trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Nhận thức sâu sắc mục đích của việc tuyên truyền, thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam là nhằm tổng hợp và phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị định số 106/2021/NĐ-CP và bước đầu đạt được kết quả khá toàn diện. Thông qua các hoạt động tuyên tuyền đã góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; từng bước nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho quần chúng nhân dân. Hiện nay ở khu vực biên giới có 328 già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín luôn là những tấm gương sáng, đi đầu trong chấp hành và tuyên truyền, vận động bà con thôn bản và nhân dân khu vực biên giới chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, mô hình trên địa bàn khu vực biên giới; đảm bảo các nguồn ngân sách để thực hiện có hiệu quả Luật Biên phòng, xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời, triển khai, thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở địa bàn khu vực biên giới, ven biển; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và ngày biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới sát thực; thực hiện nhiều chính sách hậu phương quân đội (hỗ trợ nhà ở, kinh phí…) góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và cán bộ chiến sỹ BĐBP nói riêng, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Từ năm 2022-2025, tổng kinh phí bố trí từ nguồn vốn đầu tư công cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công tác tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, đầu tư xây dựng cơ bản khác các công trình thực thi nhiệm vụ biên phòng khoảng 401,560 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ chính sách cho cán bộ, công chức BĐBP tăng cường các huyện, cán bộ sinh hoạt tại địa bàn đặc thù bố trí ngân sách là 1,588 tỷ đồng. Ngoài ra, các huyện, thị khu vực biên giới đầu tư, xây dựng 105 công trình, dự án với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng; triển khai đầu tư, xây dựng 11 nhà Tổ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 17 tỷ đồng.

Ngoài chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ngân sách thực thi nhiệm vụ biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân địa phương và xây dựng BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Phối hợp kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 44 công trình dân sinh ở khu vực biên giới; tặng 5.407 suất quà cho nhân dân với tổng giá trị hơn 41,2 tỷ đồng; triển khai xây dựng hoàn thành gần 3.000 căn nhà cho nhân dân ở 6 huyện khu vực biên giới đất liền. Trong 3 năm, các huyện, thành, thị, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ vật chất, tiền mặt cho các đơn vị BĐBP với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phối hộ với các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu xây dựng lực lượng BĐBP quốc gia tỉnh vững mạnh về mọi mặt; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ nhân dân tỉnh nhà trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật Biên phòng Việt Nam nói riêng của một số ngành, địa phương chưa được thường xuyên; các nguồn lực, hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án ở địa bàn khu vực biên giới mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa tương xứng với tình hình; các hoạt động hướng về biên giới (kết nghĩa, hỗ trợ, nhận đỡ đầu các xã biên giới…) của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự có chiều sâu, mới dừng lại ở việc tập trung thăm hỏi, tặng quà trong dịp Lễ, tết…

Trong thời gian tới, Nghệ An đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng tăng cường đầu tư kinh phí cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa bàn khu vực biên giới kết hợp với củng cố quốc phòng – an ninh như xây dựng đường tuần tra biên giới, hệ thống cửa khẩu (đặc biệt là cửa khẩu quốc tế); khắc phục, sửa chữa các mốc quốc giới, cọc dấu bị hư hỏng…

Thành lập mới các Đồn, trạm Biên phòng, tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng doanh trại Đồn, Trạm biên phòng và xây dựng hoàn thiện hệ thống đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh; có Đề án cụ thể, chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ BĐBP công tác ở địa bàn khu vực biên giới ổn định, phát triển, chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới…

