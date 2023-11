Nghệ An: Án chung thân cho người mẹ buôn ma tuý

Theo đó, Dung là con đầu trong gia đình đông anh chị em ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Học hết cấp 2, Dung nghỉ học rồi lập gia đình. Cuộc sống khó khăn khiến hôn nhân của Dung không đầm ấm.

Chồng Dung nghiện ma túy và từng có thời gian vào tù. Mẹ đẻ Dung cũng phải vào tù vì tội liên quan đến ma túy. Để mưu sinh, Dung dắt díu đàn con nhỏ vào Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk để an cư.

Thỉnh thoảng Dung trở về thăm quê và trong những lần đó, người phụ nữ này đã kịp thiết lập cho mình đường dây vận chuyển ma túy. Tháng 9/2022, Dung được một người đàn ông đặt vấn đề đưa ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk với số tiền công 70 triệu đồng.

Hà Thị Bé Dung (giữa), tại phiên xét xử (ảnh TH).

Sau khi thỏa thuận, Dung nhận lời. Để đưa hàng, Dung thuê Thịnh và Mùi (cô ruột của mình) với giá 13 triệu đồng/người. Ngày 17/11/2022, Dung gọi điện chỉ đạo cho cô ruột đến khu vực Dốc Chuối, thuộc xã Châu Thôn, huyện Quế Phong để nhận ma túy từ một người không quen biết.

Sau đó, Mùi liên hệ và chuyển số hàng cho Thịnh. Tuy nhiên, khi đang trên đường đưa vào Đắk Lắk Thịnh bị công an bắt giữ. Từ lời khai của thanh niên này, cơ quan công an bắt giữ Mùi.

Về phần Hà Thị Bé Dung, sau khi hay tin 2 đồng phạm bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn Nghệ An. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong thời gian trốn nã, Dung vào Đắk Lắk sinh sống và sinh thêm một người con với chồng hờ. Sau thời gian theo dõi, đến ngày 28/6, Hà Thị Bé Dung bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Ea Wy, huyện Eah’Leo, Đắk Lắk. Thời điểm bị bắt, Dung sinh con chưa đầy tháng.

Trong phiên xét xử, Dung cho rằng vì gánh nặng kinh tế khi phải một mình nuôi con nên mới sa ngã. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hà Thị Bé Dung mức án chung thân; Hà Thị Mùi và Trương Văn Thịnh cùng lĩnh án 20 năm tù.

Hà Thị Bé Dung xin được hoãn thi hành án để về nuôi con nhỏ đủ 36 tháng mới thi hành bản án. Tuy nhiên, yêu cầu này của Dung không được chấp nhận.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

Nguồn tin: baodansinh.vn