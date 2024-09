Nghệ An: 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề thứ hai - “Nghệ An làm theo lời Bác” giới thiệu tới công chúng những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An sau 55 năm thực hiện Di chúc của Người.