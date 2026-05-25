Sinh con xong đưa ra khu mộ bỏ rồi trở về phòng trọ

Ngày 24/5, Công an TP.HCM thông tin về trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 22/5, anh L.V.Đ đi nhặt ve chai tại khu vực ấp Tây, xã Tân An Hội, TP.HCM thì phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ trong bọc ni lông đen gần khu mộ tại Đồng Mã, ấp Tây.

Thời điểm phát hiện, em bé không mặc quần áo, còn sống, trên mặt có nhiều vết máu.

Sau đó anh Đ. trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã lập tức đến tại hiện trường, đồng thời huy động lực lượng nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

Hiện em bé đã qua được cơn nguy kịch.

H.T.C tại hiện trường.



Tiếp đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) tiến hành truy xét.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 23/5, Công an phát hiện 1 đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên H.T.C (SN 10/1/1988), ngụ tình An Giang; nơi ở hiện tại: ấp Xóm Chùa A, xã Tân An Hội, TP.HCM.

C. đã sinh em bé trai vào khoảng 13 giờ ngày 21/5 tại nhà vệ sinh của phòng trọ số 3, nhà trọ số 32 Đào Văn Thử, ấp Xóm Chùa A, xã Tân An Hội.

Sau khi sinh bé trai xong, bà H.T.C đã bỏ em bé trong khu mộ rồi trở về nhà trọ.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn