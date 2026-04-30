Chủ thương hiệu bia Huda bị xử phạt do đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng

Ngày 30/4, Ủy ban cạnh tranh quốc gia cho biết, trên cơ sở hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 72/QĐ-CT ngày 23/3/2026 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Với vi phạm trên, Ủy ban cạnh tranh quốc gia đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam số tiền 200 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam; loại bỏ thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên thùng bia Huda, Huda Gold, Halida.

Theo Ủy ban cạnh tranh quốc gia, trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả, lần đầu thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (Lô B8, Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, TP. Huế) là một trong những doanh nghiệp thuộc bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Mới đây, Cục Thuế, Bộ Tài chính đã đưa Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam là một trong những doanh nghiệp vào danh sách các doanh nghiệp lớn kê khai lỗ, lãi thấp trong nhiều năm vào diện kiểm tra trong năm 2026. Kế hoạch kiểm tra được triển khai từ tháng 4/2026 và hoàn tất chậm nhất vào tháng 12/2026.

Carlsberg Việt Nam báo lỗ hơn 800 tỷ năm 2025

Năm 2025, tại thị trường Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm của Carlsberg tại châu Á, Carlsberg Việt Nam ghi nhận doanh thu 3,87 tỷ krone (khoảng 15.600 tỷ đồng), đứng thứ 6 trong hệ thống toàn cầu của Carlsberg.

Dù ghi nhận doanh thu như vậy, Carlsberg Việt Nam lại ghi nhận khoản lỗ 199 triệu krone (khoảng 808 tỷ đồng) trong năm 2025. Đây cũng là mức lỗ lớn nhất trong số các thị trường mà Carlsberg đang hoạt động. Cùng với đó, sản lượng tiêu thụ bia của Carlsberg tại thị trường Việt Nam cũng giảm hơn 10% trong năm 2025.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm cạnh tranh gay gắt trong ngành bia, quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối cũng như điều kiện thời tiết bất lợi.

Cũng trong năm 2025, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài với diện tích trên 11ha, tổng mức đầu tư gần 90 triệu USD vào hoạt động.

Với việc mở rộng nhà máy, Carlsberg Việt Nam sẽ nâng công suất giai đoạn 3 từ 160 triệu lít/năm lên 360 triệu lít/năm.

Đây sẽ là một trong những nhà máy bia có công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến đồ uống khu vực miền Trung.

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam, đầu tư lần đầu vào năm 1993. Năm 1994, Carlsberg liên doanh với công ty TNHH bia Huế với sản phẩm chủ lực là dòng bia bình dân với thương hiệu Huda.

Năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bán toàn bộ 50% phần vốn tại công ty này với giá 1.875 tỷ đồng cho Tập đoàn Carlsberg. Sau thương vụ bán vốn, doanh nghiệp bia nổi tiếng này đã chính thức trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Carlsberg.

Năm 2013, Tập đoàn Carlsberg thành lập công ty TNHH Carlsberg Việt Nam, đồng thời liên tục mở rộng nhà máy bia tại khu công nghiệp Phú Bài, đưa nhà máy này thành một trong những nhà máy có quy mô lớn nhất của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, các sản phẩm của Carlsberg Việt Nam bao gồm: Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Tuborg Ice, Somersby, Huda, Huda Ice Blast, Huda Gold và Halida.

