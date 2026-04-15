Để 2 trẻ thò đầu và đu bám cửa ô tô đang chạy, tài xế bị xử phạt

Hình ảnh trẻ đu bám, thò đầu ra khỏi cửa ô tô đang chạy - Ảnh: Công an cung cấp

Cục Cảnh sát giao thông ngày 14-4 cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt tài xế để 2 trẻ em đu bám trên cửa khi ô tô đang chạy.

Người vi phạm được xác định là V.V.H. (sinh năm 1994, trú tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai).

Anh H. được xác định cầm lái ô tô biển số 24H-034.XX.

Ngày 4-4, anh này chở người trên xe không thắt dây đai an toàn và để 2 trẻ em đu bám ở cửa xe khi xe đang chạy. Hình ảnh sau đó được người đi đường ghi lại và phản ánh tới cảnh sát giao thông.

Tại trụ sở công an, anh H. thừa nhận hành vi và chấp nhận bị xử lý theo quy định.

Nam tài xế làm việc với cảnh sát giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi chở người trên xe không thắt dây đai an toàn có mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Trong khi đó đối với hành vi để người đu bám ở cửa xe khi xe đang chạy có mức phạt tiền 4-6 triệu đồng. Tài xế đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ