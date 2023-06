Nghệ An: 2 lao động đi bộ về quê sau nhiều tháng chủ không trả lương

Chiều 19/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt xe cho 2 người đàn ông trở về quê nhà.

2 chú cháu kiệt sức sau khi đi hàng chục cây số. Ảnh Nano.



Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Ngọc Lâm nhận được thông tin có 2 người đàn ông đi bộ từ Tp. Vinh về đến huyện Thanh Chương. Sau chặng đường hàng chục cây số, cả 2 đều có dấu hiệu mệt mỏi, đói và thiếu nước.

Do cả 2 người đều không nói rõ tiếng Kinh nên lúc đầu người dân tưởng là 2 bố con. Thương 2 người đi bộ vất vả, một số người dân đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ.

Anh Nguyễn Phùng Úy (SN 1982, trú xóm Dương Nam, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) là người thường xuyên lái taxi “0 đồng” dành cho người nghèo biết tin, lập tức đến ủng hộ 1 triệu, đồng thời chở 2 người này về xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Sau khi xác minh, công an đã bắt xe cho 2 người trở về quê nhà.



Tại cơ quan công an địa phương, nhờ phiên dịch mới biết 2 người này tên Ốc Văn Tiến (SN 1966) và Moong Văn Cường (SN 2008, đều trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cách huyện Thanh Chương hơn 100km.

“Người đàn ông lớn tuổi bập bẹ tiếng Kinh, còn cháu bé thì không nói được. Cả 2 kể là đi làm ở Quảng Nam cách đây 2 tháng nhưng không được trả lương, vì vậy cả 2 mới bắt xe trở về. Khi đến Tp Vinh, do hết tiền nên cả 2 quyết định đi bộ. Quãng đường xa, nắng nóng nên 2 người nhanh chóng kiệt sức. May mà được người dân giúp đỡ”, Thiếu tá Hưng cho biết.

Nụ cười rạng rỡ của người đàn ông khi sắp về quê nhà.



Nắm được thông tin, Công an xã Ngọc Lâm đã liên hệ với Công an xã Yên Na. Sau khi xác nhận đúng danh tính, cơ quan công an đã bắt xe cho 2 người này trở về quê nhà. Dự kiến, chiều nay cả 2 sẽ về đến địa phương. Tại đây, Công an xã Yên Na đã cử cán bộ đón 2 người và hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho các công dân này.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn