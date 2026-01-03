Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 16 người tử vong

Ngày 3-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết cùng ngày trên toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người. So cùng ngày năm 2025, giảm 20 vụ, giảm 14 người chết, giảm 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hà Nội hôm 1-1

Trong đó, đường bộ xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng. Đường thuỷ, đường sắt không xảy ra vụ tai nạn nào.

Về xử lý vi phạm giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.119 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp…

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động