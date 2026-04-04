Ngành máy ảnh hồi sinh

Máy ảnh không gương lật trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành nhiếp ảnh. Ảnh: DP Review.

Sự ra đời của điện thoại thông minh với camera tiện lợi đẩy ngành sản xuất máy ảnh toàn cầu vào giai đoạn “đen tối”. Từ khoảng 121 triệu máy bán ra hồi 2010, chỉ còn 7,87 chiếc ở năm 2023. Doanh số mất đi chủ yếu nằm ở phân khúc thiết bị compact (không thay được ống kính).

Tuy nhiên, thống kê gần đây cho thấy xu hướng đảo ngược. Lần đầu sau hơn một thập kỷ, ngành máy ảnh toàn cầu mới có 2 năm tăng trưởng liên tục. Đây không phải biến động nhất thời sau đại dịch. Nó phản ánh xu hướng mới khi người dùng di động thích nhiếp ảnh và sẵn sàng đầu tư cho thiết bị chất lượng cao.

Trong đó, thống kê từ CIPA (Hiệp hội Sản phẩm Máy ảnh và Hình ảnh Nhật Bản) bộ 4 Sony, Canon, Nikon và Fujifilm đang chiếm 90% thị phần toàn cầu. Sự phục hồi diễn ra không đồng đều. Cuộc chuyển giao từ DSLR sang Mirrorless được dẫn đầu bởi Sony, cung cấp cho hãng này lợi thế lớn của bên đi trước. Ở gần 10 triệu máy ảnh bán ra trong năm 2025, sản phẩm không gương lật chiếm 5,61 triệu chiếc, theo Statista.

Theo Capture Mag, sự hồi phục của ngành máy ảnh cũng một phần đến từ thị trường di động. Tập khách hàng chụp bằng smartphone, dần không còn hài lòng với chất lượng của thiết bị, sẵn sàng tìm đến các hãng camera truyền thống. Đây là nhóm người dùng tiềm năng cho ngành công nghiệp máy ảnh số.

Sự kiện Be Alpha Day của Sony.

Tại Việt Nam, máy ảnh ngoài dành cho sở thích cá nhân, cũng là một phần phục vụ công việc liên quan. Ở thị trường có lượng người dùng mạng xã hội lớn, nội dung video bùng nổ, các nhà sản xuất camera cũng hưởng lợi. Trao đổi với Tri Thức - ZNews, đại diện Sony Việt Nam cho biết người mua máy ảnh trong nước ngày càng được trẻ hóa, trở thành thị trường tiềm năng so với các nước trong khu vực.

So với các nhà sản xuất Nhật Bản khác, Sony đi trước trong mảng máy ảnh không gương lật, tạo được hệ sinh thái ống kính đi trước gần 10 năm. Họ tìm cách tiếp cận khách hàng bằng các chương trình ngoại tuyến, hỗ trợ người dùng mới bằng các workshop hướng dẫn và trải nghiệm thiết bị.

Tuy nhiên, nhóm khách hàng trẻ cũng có những nhu cầu đặc biệt với máy ảnh. Cơn sốt máy phim hay cuộc săn lùng những dòng point & shoot cũ của thập kỷ trước bùng nổ thời gian gần đây ở tập người dùng Gen Z.

Giữa giai đoạn camera di động được định hình bởi thuật toán xử lý và AI, trải nghiệm nhiếp ảnh thuần túy được xem trọng. Hiệu ứng nhiễu hạt, viền tím hay bóng mờ trở thành phong cách được yêu thích. Máy ảnh cũng không dừng ở thiết bị ghi lại khoảnh khắc mà còn là phụ kiện thời trang.

Tác giả: Hùng Phi

