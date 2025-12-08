Thời gian:
Ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam

Với quyết tâm không để tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép hoạt động, gây ảnh hưởng tài nguyên môi trường và đời sống người dân trên địa bàn. Thời gian qua, Công an xã Hưng Nguyên Nam đã chủ động phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an xã tiếp tục phối hợp các ban, ngành siết chặt quản lý công tác khai thác khoáng sản, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Từ tháng 11/2025 đến nay, Công an xã bố trí 02 tổ công tác mỗi ngày luân phiên canh gác xuyên đêm, tập trung vào địa điểm phức tạp, khu vực giáp ranh. Trong đó chủ động bố trí xuồng máy, phân công cán bộ thường trực, bảo đảm sẵn sàng cơ động truy bắt ngay khi phát hiện sà lan hút cát trái phép xuất hiện trên sông Lam. Bên cạnh đó, Công an xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các thuyền, phà trong khu vực. Đồng thời, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là hành vi “hút cát” trái phép.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp các ban, ngành siết chặt quản lý công tác khai thác khoáng sản, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

  Từ khóa: Hưng Nguyên Nam ,Nghệ An 24h ,khai thác cát trái phép ,Công an Nghệ An ,khai thác khoáng sản ,sông Lam ,Nghệ An

