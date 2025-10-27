Thời gian:
Ngắm nhà bê tông xanh mướt giữa lòng đô thị

Với kiến trúc bê tông hiện đại được bao phủ bởi thiên nhiên tươi tốt, ngôi nhà tạo nên sự tương phản hài hòa và một ốc đảo xanh mát giữa lòng đô thị.

Nằm trong một con hẻm tại khu vực đông dân cư của Yogyakarta (Indonesia), ngôi nhà rộng 98m2 được thiết kế để kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Designboom

Bốn khối bê tông được đặt giữa bốn khu vườn, cho phép mọi phòng đều có thông gió tự nhiên và ánh sáng ban ngày. Ảnh: Designboom

Để giảm thiểu ánh nắng trực tiếp, cửa sổ và cửa kính được bố trí một cách chiến lược ở mặt tiền phía nam và phía bắc. Ảnh: Designboom

Ngược lại, mặt tiền phía tây được thiết kế với các khối bê tông chắn gió cho phòng tắm và khu vực dịch vụ, đóng vai trò như một vùng đệm hiệu quả. Ảnh: Designboom

Tầng một dành cho không gian sử dụng chung, còn tầng hai dành cho các chức năng riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm. Ảnh: Designboom

Không gian lưu thông trở thành một phần của không gian ngoài trời. Ảnh: Designboom

Gần một nửa diện tích khu đất được dành cho khu vườn ngoài trời. Ảnh: Designboom

Cây cầu lưới thép cho ánh nắng và mưa đi qua khu vườn bên dưới. Ảnh: Designboom

Những con hẻm hẹp giữa các khu vườn tạo cảm giác cởi mở cộng đồng. Ảnh: Designboom

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

