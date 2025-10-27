Ngắm nhà bê tông xanh mướt giữa lòng đô thị

Nằm trong một con hẻm tại khu vực đông dân cư của Yogyakarta (Indonesia), ngôi nhà rộng 98m2 được thiết kế để kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Designboom
Bốn khối bê tông được đặt giữa bốn khu vườn, cho phép mọi phòng đều có thông gió tự nhiên và ánh sáng ban ngày. Ảnh: Designboom
Để giảm thiểu ánh nắng trực tiếp, cửa sổ và cửa kính được bố trí một cách chiến lược ở mặt tiền phía nam và phía bắc. Ảnh: Designboom
Ngược lại, mặt tiền phía tây được thiết kế với các khối bê tông chắn gió cho phòng tắm và khu vực dịch vụ, đóng vai trò như một vùng đệm hiệu quả. Ảnh: Designboom
Tầng một dành cho không gian sử dụng chung, còn tầng hai dành cho các chức năng riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm. Ảnh: Designboom
Không gian lưu thông trở thành một phần của không gian ngoài trời. Ảnh: Designboom
Gần một nửa diện tích khu đất được dành cho khu vườn ngoài trời. Ảnh: Designboom
Cây cầu lưới thép cho ánh nắng và mưa đi qua khu vườn bên dưới. Ảnh: Designboom
Những con hẻm hẹp giữa các khu vườn tạo cảm giác cởi mở cộng đồng. Ảnh: Designboom
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn