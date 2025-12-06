Cận cảnh căn hộ thông tầng mới tậu của phú bà Đào Hỷ Nhi

Ngoài căn biệt phủ đắt đỏ rộng hơn 1.200m2, "phú bà" Đào Hỷ Nhi còn nắm trong tay nhiều bất động sản khác. Ảnh: Weibo
Mới đây, Đào Hỷ Nhi gây chú ý khi chia sẻ căn hộ thông tầng rộng rãi mới tậu giữa trung tâm Tô Châu. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ rộng rãi, ngập tràn ánh sáng, ban công và cửa kính nhìn thẳng ra thành phố. Ảnh chụp màn hình
Gia đình Đào Hỷ Nhi chuyển đến căn hộ để tiện sinh hoạt. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ thông tầng lúc này vẫn khá trống, chưa bày biện nội thất cầu kỳ. Ảnh chụp màn hình
Cầu thang hiện đại với lan can kính. Ảnh chụp màn hình
Tủ quần áo như một cửa hàng thời trang. Ảnh chụp màn hình
Không phải ai cũng có ngân sách “vô tận” như Đào Hỷ Nhi. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, Đào Hỷ Nhi sống cùng gia đình nhà chồng tại dinh thự 1.200m2 ở khu Lục Thành - Đào Hoa Nguyên tại Hàng Châu. Ảnh chụp màn hình
Dinh thự có kiến trúc sân vườn với nhiều gian nhà ở, có hồ sen, hòn non bộ hay đình viện để ngắm cảnh hệt như cung đình trong các bộ phim thời cổ đại. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn