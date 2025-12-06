Bắt cán bộ xã ở Lâm Đồng chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ức Kim Khoan - Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 6-12, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nơi ở của Ức Kim Khoan - công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn - để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh ban đầu, ngày 6-11, Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để chi hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã tự ý rút tiền mặt và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Số tiền này Khoan khai đã sử dụng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đức Trong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ