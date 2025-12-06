Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận những nỗ lực của tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội đồng quản lý và tân Chủ tịch Hội đồng quản lý tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện ngày càng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các thành viên Hội đồng quản lý và BSCKII Trịnh Xuân Nam, bày tỏ tin tưởng tập thể bệnh viện sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 12/11/2025, Hội đồng quản lý Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gồm 11 thành viên, đại diện Sở Y tế, cấp ủy và các đơn vị chuyên môn của bệnh viện, với nhiệm kỳ 5 năm. Tiếp đó, Quyết định số 3568/QĐ-UBND được công bố, bổ nhiệm BSCKII Trịnh Xuân Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý.

BSCKII Trịnh Xuân Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, cùng tập thể bệnh viện xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành trung tâm y tế uy tín của khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: SKĐS

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, BSCKII Trịnh Xuân Nam bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin của UBND tỉnh, Sở Y tế và tập thể bệnh viện, đồng thời khẳng định Hội đồng quản lý sẽ hoạt động theo hướng minh bạch, khoa học, bám sát định hướng của tỉnh và ngành, lấy người bệnh làm trung tâm. Chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kỳ vọng bác sĩ Trịnh Xuân Nam cùng tập thể bệnh viện tiếp tục nâng cao hiệu lực quản trị, xây dựng bệnh viện phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Trên cương vị mới, BSCKII Trịnh Xuân Nam cho biết sẽ ưu tiên triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác chuyên môn với tuyến Trung ương. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành để cùng tập thể bệnh viện xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành trung tâm y tế uy tín của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn