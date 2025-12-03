Dọn nhà cuối năm: 3 không giữ - 4 không động - 5 cần quét

3 thứ không nên giữ lại khi dọn nhà cuối năm

Bát đĩa hỏng, đũa cũ

Trong nếp sống truyền thống, bộ bát đĩa luôn tượng trưng cho sự đủ đầy và viên mãn. Vì vậy, những chiếc bát đã sứt viền, đĩa bị nứt hoặc đũa đã phai màu… là các vật dụng nên được “cho ra khỏi nhà” đầu tiên khi tổng vệ sinh cuối năm. Đồ dùng bị vỡ không chỉ gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng, mà còn bị xem là điềm kém may, mang theo sự đứt gãy và thất thoát.

Việc thay một bộ bát đĩa mới không chỉ giúp bàn ăn ngày Tết thêm trang trọng mà còn mang ý nghĩa đón một khởi đầu trọn vẹn, thu hút sinh khí tốt và tạo cảm giác tươi mới cho không gian bếp – nơi được xem là “trái tim” của mỗi gia đình.

Cây xanh héo úa hoặc đã chết

Cây xanh khỏe mạnh vốn là biểu tượng của sinh khí và sự an lành trong ngôi nhà. Thế nhưng, những chậu cây đã héo úa, rũ lá hoặc chết khô lại mang đến nguồn năng lượng trái ngược: cũ kỹ, trì trệ và thiếu sức sống. Để đúng tinh thần “bỏ cái cũ – đón cái mới”, gia chủ nên kiểm tra toàn bộ cây cảnh trong nhà vào dịp cuối năm, mạnh dạn bỏ đi những chậu đã không còn khả năng phục hồi.

Thay vào đó, việc đặt một vài chậu cây mới như phát tài, kim ngân, trầu bà… sẽ giúp không gian sáng bừng hơn và mang ý nghĩa phong thủy thuận lợi, như thêm sức sống cho năm mới đang đến gần.





Ảnh minh họa

Vật trang trí cũ kỹ, phai màu

Câu đối đỏ, tranh thần tài, chữ “Phúc” hay các món trang trí treo tường thường được sử dụng xuyên suốt nhiều mùa Tết. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng có thể bị phai màu, bụi bám hoặc rách góc – tất cả đều làm giảm vẻ đẹp của ngôi nhà và tạo cảm giác dông dài, kém tươi tắn.

Việc gỡ bỏ những vật trang trí cũ và thay bằng phụ kiện mới sáng sủa hơn không chỉ nâng cấp diện mạo căn nhà mà còn mang ý nghĩa xua đi vận khí cũ kỹ, mở đường cho may mắn và tài lộc mới. Đây cũng là cách đơn giản giúp không gian trở nên rộn ràng, ấm áp hơn trong dịp năm mới đang đến gần.

4 thứ không nên động vào khi dọn nhà cuối năm

Cửa chính: tuyệt đối không di dời

Cửa chính được xem là “miệng khí” của ngôi nhà, nơi đón nhận sinh khí và tài lộc. Vì vậy, việc thay đổi vị trí hay kết cấu cửa chính ngay sát Tết là điều tối kỵ. Đây là hạng mục mang tính đại sự, liên quan đến phong thủy cũng như cấu trúc tổng thể của căn nhà, đòi hỏi phải chọn thời điểm phù hợp và có sự tính toán kỹ lưỡng. Dọn dẹp dịp cuối năm chỉ nên dừng lại ở việc lau sạch bụi bẩn, trang hoàng nhẹ nhàng để tạo cảm giác thông thoáng, đón vận may cho năm mới.

Bàn thờ: chỉ lau dọn, không thay đổi vị trí

Không gian thờ cúng là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình Việt. Bàn thờ không chỉ chứa đựng yếu tố tâm linh mà còn thể hiện sự tri ân đối với tổ tiên và thần linh.

Trong quá trình tổng vệ sinh, gia chủ chỉ nên lau dọn nhẹ nhàng, thay mới nước và chân nhang, tuyệt đối không di chuyển bàn thờ hoặc thay đổi cách sắp đặt. Việc xê dịch tùy tiện được quan niệm là có thể làm xáo trộn năng lượng và không phù hợp trong thời điểm cận Tết.

Giường ngủ: tránh xê dịch

Giường của người lớn tuổi thường gắn liền với thói quen nghỉ ngơi và yếu tố sức khỏe. Di chuyển giường đột ngột có thể khiến họ khó ngủ, mất cảm giác an toàn, nhất là trong thời điểm thời tiết chuyển mùa. Khi dọn dẹp cuối năm, chỉ nên vệ sinh kỹ khu vực xung quanh, thay chăn ga gối nệm, tuyệt đối không đổi hướng giường nếu không thực sự cần thiết.

Gian bếp: giữ nguyên “nơi giữ lửa”

Trong văn hóa Việt, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là biểu tượng của sự ấm no và thịnh vượng. Trong khi dọn nhà cuối năm, gia chủ chỉ cần làm sạch khu vực bếp, sắp xếp lại dụng cụ gọn gàng, lau chùi bếp lửa để duy trì nguồn năng lượng ấm áp cho gia đình.





Ảnh minh họa

5 nơi tuyệt đối cần quét dọn trong dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm tổng vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Và để ngôi nhà thực sự sạch sẽ, thoáng đãng và mang đến cảm giác tươi mới, có 5 khu vực nhất định không được bỏ sót.

Mạng nhện và bụi bẩn trên trần nhà

Trần nhà và các góc cao thường là nơi tích tụ mạng nhện – yếu tố khiến không gian trở nên cũ kỹ, thiếu sáng. Việc loại bỏ mạng nhện không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà còn giúp giảm bụi bẩn, tránh gây dị ứng và bảo vệ sức khỏe các thành viên.

Cống rãnh và các góc tối

Đây là những khu vực ít được chú ý nhất trong căn nhà nhưng lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc. Vệ sinh cống rãnh, hốc tường và góc khuất giúp loại bỏ mùi khó chịu, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ trước thềm năm mới.

Nhà vệ sinh và bồn cầu

Nhà vệ sinh cần được cọ rửa kỹ càng, thông thoáng và khử mùi để tránh vi khuẩn phát triển. Bồn cầu là vị trí quan trọng nhất cần làm sạch để đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình, đặc biệt là khi Tết đến, tần suất sử dụng tăng cao.

Rèm cửa và chăn ga

Những vật dụng vải như rèm cửa, drap giường, vỏ gối thường bám bụi nhiều hơn chúng ta nghĩ. Đây là thời điểm lý tưởng để giặt sạch, phơi nắng và thay mới chăn ga để căn phòng sáng sủa và thoáng đãng hơn.

Dụng cụ ăn uống và khu vực bàn ăn

Tết là dịp gia đình sum họp, tiếp đón khách quý, vì vậy bộ bát đĩa, ly tách, đũa thìa cần được vệ sinh kỹ lưỡng. Việc làm sạch dụng cụ ăn uống không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe mà còn tạo ấn tượng gọn gàng, chỉn chu khi gia đình quây quần bên bàn ăn ngày xuân.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn