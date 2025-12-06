Cứu hộ khẩn cấp 12 cá thể tê tê Java quý hiếm

Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao các cá thể tê tê cho SVW và VQG Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương

Trước đó, vào lúc 13h50’ ngày 3/12, tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Tổ CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe ô tô 7 chỗ vận chuyển 2 thùng xốp dán kín có dấu hiệu nghi vấn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong là 12 cá thể tê tê Java còn sống – loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất.

Toàn bộ số động vật đã được tịch thu, đồng thời người vi phạm bị tạm giữ để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng phát hiện 12 cá thể tê tê Java còn sống bên trong 2 thùng xốp dán kín. Ảnh: VQG Cúc Phương

Ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Save Vietnam’s Wildlife cùng với cán bộ của Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương lập tức di chuyển tới hiện trường.

Tại điểm bàn giao, các cá thể tê tê được kiểm tra và sơ cứu. Kết quả ban đầu cho thấy, động vật bị nhồi nhét thức ăn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán, hầu hết bị mất nước, kiệt sức.

Các cá thể tê tê được đưa về VQG Cúc Phương để chăm sóc, bảo tồn.

Đến chiều nay (ngày 5/12), các cá thể tê tê đã được đưa về VQG Cúc Phương an toàn để tiếp tục chăm sóc và phục hồi.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn