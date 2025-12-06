Tên cướp nhiều tiền án nuốt không trôi 2 sợi dây chuyền

Ngày 5/12, Công an phường Tân Hưng củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Dũng (tự Cu Đỏ, SN 1989) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận trình báo của bà H.T.T. (SN 1958, ngụ TP Hồ Chí Minh) về việc mình bị một đối tượng giật mất 2 sợi dây chuyền (trị giá khoảng 10 triệu đồng) khi đang di chuyển qua cầu Kênh Tẻ hướng về đường Nguyễn Hữu Thọ.

Đối tượng Nguyễn Trung Dũng tại Cơ quan Công an.

Trong tâm trạng hoảng loạn, bà T. không nhớ được vị trí chính xác, khu vực bị cướp lại không có camera an ninh ghi nhận, gây khó khăn cho công tác điều tra truy xét. Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng địa bàn tìm kiếm, trích xuất camera khu vực phụ cận, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Cơ quan Công an trích xuất camera xác định đối tượng gây án là Dũng.

Chỉ sau thời gian ngắn, các tổ phối hợp đã bắt giữ được Dũng. Dũng khai nhận từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh, phát hiện bà T. đeo 2 sợi dây chuyền nên áp sát giật đem bán lấy tiền tiêu xài.

Qua kiểm tra nhanh, Dũng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, đang nằm trong diện theo dõi của địa phương.

Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn