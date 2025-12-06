Đồng lúa An Giang 'dát vàng' mùa gặt

Tại đây có trên 75% dân tộc Khmer, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, gồm trồng lúa. Những hộ gia đình khó khăn gặt lúa, đập lúa còn thủ công, những hộ khá giả hơn lái máy gặt đập để tăng năng suất. Vào mùa bận rộn nhất trong năm, họ thức dậy từ 3-4h sáng, khoác sơ mi dài tay bạc màu, người đi ủi lại bờ ruộng để dẫn máy vào, người đứng sau dùng bao hứng từng hạt lúa vàng óng trước khi nắng gắt. Với Hoàng, không có gì thú vị hơn khi sáng sớm thong dong qua những thửa ruộng để chụp ảnh và trải nghiệm nhịp sống của người lao động.