Ngắm dàn ô tô cổ nổi tiếng thế giới tại trường đua F1 Hà Nội

Đoàn xe cổ 26 chiếc thuộc hành trình đua xe có tên là "Road to Hanoi Marathon" tại trường đua F1 (Mỹ Đình - Hà Nội). Đây cũng là điểm cuối của trong hành trình kéo dài gần một tháng của đoàn xe quốc tế này. Đoàn xe do Rally The Globe tổ chức, tham gia hành trình đua xe có tên là "Road to Hanoi Marathon". Đoàn gồm 52 người, đến từ 26 quốc gia trên thế giới, với 26 chiếc xe cổ cùng 9 xe hậu cần. Hành trình của "Road to Hanoi Marathon" bắt đầu từ 28/1 tại trường đua Đại Nam (Bình Dương), sau đó di chuyển từ TP.HCM, qua Đà Nẵng, Campuchia, Thái Lan, Lào, vòng lại vùng Tây Bắc Việt Nam rồi kết thúc tại Hà Nội vào ngày 23/2.