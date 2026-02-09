Nga bắt được nghi phạm ám sát hụt tướng tình báo, áp giải từ Dubai

Theo truyền thông Nga, lực lượng thực thi pháp luật nước này vừa bắt giữ một nghi phạm chính cùng đồng phạm trong vụ ám sát bất thành nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Chỉ huy Cơ quan Tình báo Quân sự (GRU) thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Trung tướng Vladimir Alekseyev là nhân vật quyền lực thứ hai tại GRU, nổi tiếng với các hoạt động táo bạo từ ám sát, gián điệp đến tấn công mạng. Ảnh: RFE

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác định danh tính nghi phạm là Lyubomir Korba, có quốc tịch Nga. Người này cùng đồng phạm "sa lưới" ở Dubai, rồi bị áp giải về Nga.

Báo Kommersant ngày 7-2 tiết lộ nhà chức trách đã thẩm vấn nghi phạm, phiên tòa quyết định biện pháp tạm giam trước xét xử dự kiến diễn ra trong ngày 8-2.

Cơ quan thực thi pháp luật khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc giết người chưa thành, buôn bán vũ khí bất hợp pháp đối với nghi phạm chính cùng những đồng phạm khác. Tòa án sẽ chính thức buộc tội từng đối tượng sau khi thẩm vấn.

Về tình trạng Trung tướng Vladimir Alekseyev - nạn nhân vụ tấn công, truyền thông Nga cho hay sức khỏe của ông đang dần ổn định. Sau cuộc phẫu thuật thành công, ông Alekseyev đã tỉnh lại nhưng cần theo dõi y tế chặt chẽ.

Lên tiếng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng đây là hành động có chủ đích, âm mưu phá hoại đàm phán hòa bình.

Vụ ám sát xảy ra ngày 6-2 tại Moscow, ông Alekseyev bất ngờ trúng đạn trên đường đến nhiệm sở.

Thủ phạm giả dạng nhân viên giao thức ăn, lẻn vào tòa nhà chung cư nơi nạn nhân sinh sống rồi bắn hai phát đạn về phía Trung tướng Vladimir Alekseyev.

Sau khi gây án, người này tẩu thoát khỏi hiện trường và xuất hiện ở Dubai ngay sau đó, theo điều tra của Nga.

