Nên nằm nghiêng hay ngửa khi ngủ?

Nằm nghiêng có thể có lợi cho quá trình loại bỏ chất thải của não, quá trình này hoạt động rất mạnh vào ban đêm. (Ảnh: ITN).

Chọn tư thế ngủ dựa theo tình trạng sức khỏe và nhu cầu cơ thể

Mạnh là một nhân viên văn phòng bận rộn, thường phải chịu áp lực công việc lớn và khi về nhà buổi tối, điều anh mong đợi nhất là được ngủ một giấc đến sáng. Gần đây, anh bắt đầu thử nằm nghiêng sang một bên, vì nghe nói cách này giảm đau lưng.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi tư thế ngủ, mỗi sáng Mạnh thức dậy đều cảm thấy cơ thể mệt mỏi tột độ, dường như một đêm ngủ không mang lại cho anh hiệu quả nghỉ ngơi như mong đợi. Điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ liệu ngủ nghiêng có thật sự phù hợp với mình hay không?

Một ngày, Mạnh đi cùng bạn đến bệnh viện, nhân cơ hội đã đưa ra thắc mắc của mình với bác sĩ. Là một chuyên gia giấc ngủ giàu kinh nghiệm, có nghiên cứu sâu sắc về mối quan hệ giữa tư thế ngủ và sức khỏe, bác sĩ quyết định giải thích tường tận, đồng thời cung cấp một số dữ liệu khoa học để ủng hộ quan điểm của mình.

Trước tiên, bác sĩ giải thích về tác động của tư thế ngủ đối với quá trình trao đổi chất. Ông cho rằng, nằm ngửa có thể phân tán trọng lượng cơ thể tốt hơn, giảm áp lực lên các cơ hoặc khớp nhất định, và tư thế này giúp thúc đẩy lưu thông máu, từ đó có ảnh hưởng tích cực đến quá trình trao đổi chất.

Ngoài ra, nằm ngửa còn giúp duy trì đường cong tự nhiên của cột sống, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người cần giữ cùng một tư thế trong thời gian dài.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, nằm nghiêng cũng có lợi đối với một số người, đặc biệt là những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Ông nhắc nhở Mạnh, khi chọn tư thế ngủ nên xem xét tình trạng sức khỏe và nhu cầu cơ thể của bản thân, chứ không nên chỉ theo đuổi một tư thế được cho là lành mạnh nhất.

Tiếp theo, bác sĩ đã đề cập đến một thí nghiệm thú vị, thí nghiệm này cho thấy việc nằm nghiêng có thể có lợi cho quá trình loại bỏ chất thải của não, quá trình này hoạt động rất mạnh vào ban đêm.

Ông giải thích rằng, não loại bỏ chất thải trao đổi chất thông qua cái gọi là “hệ thống bạch huyết”, và việc nằm nghiêng dường như thúc đẩy hiệu quả của hệ thống này, từ đó giúp ngăn ngừa sự phát triển của một số bệnh thoái hóa thần kinh.

Lời giải thích của bác sĩ đầy những dữ liệu và nghiên cứu hỗ trợ, giúp Mạnh có sự hiểu biết sâu hơn về mối liên hệ giữa tư thế ngủ và sức khỏe. Anh nhận ra, lựa chọn tư thế ngủ không chỉ để có một giấc ngủ ngon suốt đêm mà còn liên quan đến sức khỏe cơ thể lâu dài.

Bác sĩ khuyên Mạnh nên thử các tư thế ngủ khác nhau tùy theo tình trạng cơ thể của mình, đồng thời chú ý đến giường và gối hỗ trợ, đây đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Mối liên hệ giữa tư thế ngủ và trạng thái cảm xúc

Thực tế, đây là một lĩnh vực thường bị bỏ qua, nhưng lại liên quan đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

Bác sĩ giải thích rằng khi người ta nằm ngửa, cơ thể thư giãn tốt hơn, nhịp tim tự nhiên giảm xuống, giúp làm giảm căng thẳng tinh thần. Ngược lại, nằm nghiêng, mặc dù giúp ích cho một số vấn đề sinh lý, như giảm ngáy, nhưng trong một số trường hợp, nó khiến cơ thể cảm thấy bị gò bó hơn, từ đó vô hình tăng cảm giác căng thẳng.

Bác sĩ gợi ý Mạnh thử sử dụng gối với chiều cao và độ cứng khác nhau để tìm ra cấu hình phù hợp nhất với bản thân. Đồng thời, ông cũng gợi ý thử một số nghi lễ thư giãn vào ban đêm, chẳng hạn như thở sâu hoặc các bài tập giãn cơ nhẹ, những việc này đều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và trạng thái cảm xúc.

Cuối cuộc trò chuyện, Mạnh đưa ra một câu hỏi với bác sĩ về mệt mỏi mãn tính và chất lượng giấc ngủ. Bác sĩ cho rằng, việc chọn tư thế ngủ thực sự có thể ảnh hưởng đến độ sâu giấc ngủ và chất lượng hồi phục của con người.

Ông giải thích, một tư thế ngủ không phù hợp dẫn đến tỉnh giấc gián đoạn và rối loạn chu kỳ giấc ngủ, điều này đối với những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi có thể là một vấn đề đáng chú ý.

Ông gợi ý Mạnh thử nghiệm các tư thế ngủ một thời gian, đồng thời quan sát tác động của chúng đến cảm giác mệt mỏi, và điều chỉnh phù hợp dựa trên hiệu quả.

Thông qua cuộc thảo luận sâu sắc, Mạnh không chỉ có cái nhìn toàn diện hơn về mối liên hệ giữa tư thế ngủ và sức khỏe cơ thể, mà còn nhận ra tác động tiềm ẩn của tư thế ngủ đối với tâm lý và trạng thái cảm xúc.

Những lời khuyên và nhận định của bác sĩ cung cấp cho Mạnh những phương pháp thiết thực để tối ưu hóa thói quen ngủ của mình, từ đó cải thiện chất lượng sống tổng thể.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn