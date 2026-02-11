ChatGPT sắp thay đổi mãi mãi

Theo các nguồn tin, OpenAI dự kiến bắt đầu thử nghiệm hiển thị quảng cáo trên chatbot ChatGPT từ ngày 10/2. Động thái này đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong chiến lược kinh doanh của gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo này.

Báo cáo của CNBC cho biết các quảng cáo sẽ được hiển thị tại một khu vực riêng biệt, nằm bên dưới khung trò chuyện của người dùng. OpenAI từng thông báo vào tháng 1 rằng những nội dung quảng cáo này sẽ được “dán nhãn rõ ràng”, nhằm phân biệt với phần câu trả lời do ChatGPT tạo ra.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC rằng về dài hạn, OpenAI dự kiến doanh thu từ quảng cáo sẽ chiếm chưa đến một nửa tổng doanh thu của công ty. Điều này cho thấy quảng cáo không phải là nguồn thu duy nhất, chỉ là một phần trong chiến lược đa dạng hóa doanh thu của OpenAI.

Việc ông lớn AI này tham gia thị trường quảng cáo diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuần trước, Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude đã phát sóng một quảng cáo trong trận Super Bowl với nội dung chế giễu OpenAI, ám chỉ rằng “quảng cáo sẽ đến với chatbot AI”. Tuy nhiên, phiên bản phát sóng chính thức đã giảm bớt mức độ công kích trực diện, sau khi CEO Sam Altman của OpenAI gọi chiến dịch này là “không trung thực”.

Theo thông tin được công bố, quảng cáo trên ChatGPT sẽ xuất hiện với những người dùng đã đăng nhập, bao gồm người sử dụng phiên bản miễn phí và gói Go có chi phí thấp hơn. OpenAI khẳng định sẽ “giữ kín các cuộc trò chuyện của bạn với ChatGPT khỏi các nhà quảng cáo”. Dù vậy, công ty cũng lưu ý rằng quảng cáo vẫn sẽ được “tối ưu hóa dựa trên những gì hữu ích nhất cho bạn”.

ChatGPT triển khai quảng cáo trong một khung riêng biệt để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI nhấn mạnh rằng các nhà quảng cáo sẽ không có quyền tác động hay ảnh hưởng đến câu trả lời mà ChatGPT cung cấp cho người dùng. Đây là điểm được công ty đặc biệt lưu ý trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập và độ tin cậy của các hệ thống AI ngày càng gia tăng.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ mà CNBC tiếp cận được, CEO Sam Altman cho biết OpenAI dự định ra mắt một mô hình trò chuyện được cập nhật trong tuần này. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi công ty phát hành phiên bản nâng cao của tác nhân lập trình AI Codex.

Cũng theo bản ghi nhớ, Altman cho biết ChatGPT “đã quay trở lại mức tăng trưởng hàng tháng vượt quá 10%”. Lần gần nhất OpenAI công bố số liệu người dùng là vào tháng 10/2025, khi nền tảng này ghi nhận khoảng 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn