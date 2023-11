Nam thanh niên chở cô gái bốc đầu xe máy gây bức xúc

Your browser does not support the video tag.

Video: Đôi nam nữ bốc đầu xe máy tại khu đô thị Thủ Thiêm

Ngày 5/11, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên lái xe tay ga màu đỏ hiệu Varrio chở theo một cô gái ngồi phía sau với tư thế quay lưng lại.

Sau đó, thanh niên này bốc đầu xe chạy một đoạn đường dài, còn cô gái ngồi phía sau bám chặt vào nam thanh niên. Một số người khác hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại quay lại cảnh “biểu diễn” của cặp đôi.

Nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu, phía sau chở cô gái ngồi quay lưng lại,

Theo tìm hiểu, đoạn đường nơi đôi nam nữ bốc đầu xe là khu vực đường Trần Bạch Đằng (thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Công an TP Thủ Đức cho biết, clip phản cảm này được nhóm thanh niên quay trước đó rất lâu. Sau đó, nhóm này về đăng tải lên mạng xã hội.

Theo Công an TP Thủ Đức, đơn vị đã phối hợp Công an TP.HCM xác minh, điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh niên này.

Đường Trần Bạch Đằng cũng là nơi Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) từng chạy mô tô biểu diễn các động tác lái xe phản cảm, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Liên quan vụ việc, ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can với Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, đầu tháng 9/2023, Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu “Ninja” lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…

Ngày 6/10, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn cùng với Đông thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999 cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

