Nam sinh lớp 9 bị nhóm lớp 7 vụt tới tấp giữa đường

Sự việc xảy ra trưa 24/4 tại khu vực gần Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh, phường Duy Tiên. Nam sinh lớp 9 đang trên đường đi học về thì bị một nhóm học sinh lớp 7 cùng trường chặn lại, lao vào đánh tới tấp.

Video lan truyền trên mạng xã hội hai hôm nay. Theo đó, nhóm học sinh dùng dây thắt lưng vụt liên tiếp, đấm đá vào đầu, lưng và mặt nạn nhân. Dù em này cố gắng bỏ chạy, nhóm vẫn đuổi theo đánh, xung quanh nhiều học sinh đứng xem, thậm chí hò reo, cổ vũ.

Kết quả xác minh của nhà trường cho thấy có 7 học sinh đánh bạn, trong khi hai em lớp 9 đứng ngoài quay video.

Nam sinh lớp 9 bị đuổi theo và đánh tới tấp bằng thắt lưng. Ảnh cắt từ video

Ngay sau sự việc, nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên) thăm khám và điều trị. Em bị chấn thương phần mềm và vùng đầu, hiện ổn định sức khỏe.

Trường cho biết yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, mời phụ huynh đến làm việc và báo Công an phường Duy Tiên xác minh. Trong báo cáo của trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, gia đình các học sinh liên quan đề nghị chi trả toàn bộ viện phí và hỗ trợ thêm 16 triệu đồng, song nhà nạn nhân không đồng ý, yêu cầu mức bồi thường cao hơn.

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây, gây bức xúc và lo ngại. Cùng đó, vấn đề gây tranh cãi là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật nặng nhất trong nhà trường với học sinh vi phạm là nhắc nhở (tiểu học) và viết bản kiểm điểm (THCS, THPT).

