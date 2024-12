Nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 9 đánh hội đồng phải nhập viện

Lãnh đạo Công an huyện An Biên khẳng định em S. bị nhóm học sinh lớp 9 vây đánh hội đồng, chứ không phải bị băng, nhóm nào đánh - Ảnh: Bùi Thị

Ngày 30-11, lãnh đạo Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị đã yêu cầu Công an thị trấn Thứ Ba khẩn trương xác minh, xử lý việc nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng phải nhập viện trong đêm.

"Các anh em báo cáo là nhóm học sinh lớp 9 có 4 người đã vây đánh một học sinh lớp 10 trong đêm. Hiện nay em này đang nhập viện điều trị. Tôi đã yêu cầu Công an thị trấn Thứ Ba xác minh kỹ, em nào vi phạm sẽ xử lý.

Còn thương tật của nam sinh đó cũng được giám định. Nếu đủ yếu tố sẽ xử lý hình sự. Vụ việc này do mâu thuẫn của các em, chứ không phải băng nhóm ở ngoài đánh học sinh", lãnh đạo Công an huyện An Biên khẳng định.

Trước đó tối 28-11, em Đ.P.V.S., học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông An Biên, bị một nhóm thanh niên tại thị trấn Thứ Ba xúm nhau đánh hội đồng dẫn đến phải nhập viện.

Hiện tại, em S. đang nằm ở khoa phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Theo ghi nhận, em S. đã tỉnh táo nhưng trên mặt, lưng vẫn còn vết bầm, trầy xước ở miệng, ho nhiều, đau nhói lòng ngực, phần gáy cổ sưng nhẹ phải nằm nghiêng.

Theo em S., khoảng 20h ngày 28-11, em đi học võ về, có ngồi hóng mát trên đường Nguyễn Văn Linh (sau lưng UBND huyện An Biên) thì thấy có 3 thanh niên đi chung một xe máy chạy ngang nhìn em rồi dừng lại gọi điện thoại. Lúc này, em cũng không nghĩ gì vì mình không có mâu thuẫn với ai và cũng không quen biết họ.

Một lát sau, em chạy về thì có khoảng 6-7 thanh niên đuổi theo đạp ngã xe em rồi đánh, đấm, đá liên tục vào người em bằng chân, tay và nón bảo hiểm. Hành hung em khoảng 7-8 phút thì họ rời đi, em liền gọi cha đến giúp.

Ngồi bên giường bệnh, ông Đ.V.P. (cha của Đ.P.V.S) nói: "Tôi chạy đến thì thấy con lừ đừ, người trầy xước, không còn sức sống; xe và nón bảo hiểm hư hỏng nặng. Tôi liền báo công an và chở con đến Trung tâm Y tế huyện An Biên. Sau đó, Trung tâm Y tế huyện chuyển con tôi lên bệnh viện tỉnh ngay trong đêm".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Biên tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm.

Tác giả: Bửu Đấu - Bùi Thị

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ