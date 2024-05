Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Olympia nhờ phần thi khởi động xuất sắc

Tuấn Minh giành vòng nguyệt quế Olympia sau phần thi xuất sắc.

Cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Huy Hoàng (THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng), Nguyễn Minh Dũng (THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội), Phạm Quốc Phong (THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam).

Tại lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Tuấn Minh trả lời đúng cả 6 câu hỏi để giành trọn 60 điểm, trong khi các thí sinh còn lại chỉ giành được 40 điểm. Trong lượt khởi động chung, Tuấn Minh tiếp tục giành thêm 55 điểm để dẫn đầu với 115 điểm. Xếp sau là Quốc Phong 70 điểm, Huy Hoàng 45 điểm và Minh Dũng 40 điểm.

Phần thi Khởi động xuất sắc của Tuấn Minh.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh lần lượt giải các gợi ý từ chương trình để tìm một từ khóa gồm 14 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên gồm 5 chữ cái với câu hỏi tìm từ còn thiếu trong bài hát. Với đáp án chính xác, cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi: Hội nghị lớp, có tính định kì của một tổ chức để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng, hoặc hội nghị có quy mô quốc gia, quốc tế về một chuyên ngành, hoặc một phong trào được gọi là gì?" Không có thí sinh nào có câu trả lời.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi: "Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng, 'tôi' ở đây là ai?". Với đáp án là Bác Hồ cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm.

Phần giới thiệu ấn tượng của Tuấn Minh.

Ngay sau đó, Huy Hoàng đã nhấn chuông với câu trả lời là “Cháu ngoan Bác Hồ”. Đây là đáp án đúng và Huy Hoàng có thêm 40 điểm, vươn lên đứng thứ hai đoàn leo núi. Kết thúc phần thi này, Tuấn Minh tiếp tục là người dẫn đầu với 135 điểm, xếp sau là Huy Hoàng 105 điểm, Quốc Phong 90 điểm, Minh Dũng 60 điểm.

Sang phần thi Tăng tốc, Tuấn Minh là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng 3/4 câu hỏi, trong đó có 3 lần trả lời nhanh nhất để giành thêm 120 điểm. Sau phần thi này, Tuấn Minh tiếp tục dẫn đầu với 255 điểm, tiếp theo là Huy Hoàng với 165 điểm, xếp sau là Quốc Phong và Minh Dũng lần lượt có 160 và 110 điểm.

Tại phần thi Về đích, Tuấn Minh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Tuấn Minh trả lời chính xác 2 câu hỏi có giá trị 20 điểm và nâng tổng số điểm lên thành 295.

Huy Hoàng lựa chọn 20-20-30 điểm. Với sự tự tin, bình tĩnh, Huy Hoàng giành trọn số điểm sau khi trả lời chính xác cả 3 câu hỏi để tiếp tục ở vị trí thứ hai với 235 điểm.

Các thí sinh tham dự cuộc thi.

Quốc Phong cũng lựa chọn gói 20-20-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Tại hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh không trả lời được và đành để mất điểm vào tay Tuấn Minh và Minh Dũng. Tuy nhiên, bạn cũng lấy lại phong độ khi trả lời chính xác câu hỏi 30 điểm cùng với sự hỗ trợ của ngôi sao hy vọng.

Minh Dũng là người cuối cùng bước vào phần thi Về đích với lựa chọn 30-20-30 điểm. Nhờ lựa chọn ngôi sao hy vọng gia tăng số điểm đúng lúc, Minh Dũng đã lấy lại phong độ với số điểm khá cao là 210 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Tuấn Minh đến từ Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội giành vòng nguyệt quế với 315 điểm. Ở vị trí thứ hai là Nguyễn Huy Hoàng 235 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Nguyễn Minh Dũng 210 điểm và Phạm Quốc Phong 165 điểm.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn