Nam nghệ sĩ cưới vợ đại gia kém 16 tuổi, bỏ showbiz, làm giám đốc bảo tàng, biệt thự trải khắp TP. Hồ Chí Minh

Sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, bất ngờ giải nghệ gây tiếc nuối

Chi Bảo sinh năm 1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Anh là một trong những gương mặt nam nổi bật của màn ảnh Việt cuối thập niên 1990 - đầu 2010. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả truyền hình cả nước.

Diễn viên Chi Bảo

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chi Bảo đến từ bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu. Vai Toàn trong phim giúp anh trở thành cái tên được săn đón, xuất hiện dày đặc trên sóng giờ vàng. Thành công của bộ phim đã đưa Chi Bảo vào hàng nam thần truyền hình thời bấy giờ.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong loạt phim đình đám như Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, và đặc biệt là vai chính trong Lục Vân Tiên. Để đảm nhận vai Lục Vân Tiên, Chi Bảo đã dành nhiều tháng luyện võ, tập cưỡi ngựa và rèn thể lực. Báo chí thời điểm đó từng nhận xét anh là một trong những diễn viên nam chịu khó đầu tư hình thể và kỹ năng cho vai diễn.

Vẻ điển trai, hào hoa của Chi Bảo thời trẻ

Không chỉ dừng lại ở truyền hình, Chi Bảo còn thử sức ở điện ảnh với các dự án như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Hương Ga... Các vai diễn của anh thường mang màu sắc đa chiều khi là người đàn ông bản lĩnh, lúc lại là nhân vật nhiều nội tâm, giằng xé.

Trong hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Bảo đã góp mặt trong hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021, nam diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Thông tin này khiến không ít đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc nuối.

Thời điểm đó, Chi Bảo xúc động bày tỏ lòng biết ơn với khán giả, bạn diễn và ê-kíp đã đồng hành suốt quãng thời gian dài. Với anh, diễn xuất là một phần may mắn trong cuộc đời, nhưng theo thời gian anh có những lựa chọn khác cho bản thân.

Chi Bảo hiện tại là doanh nhân, giám đốc của một bảo tàng gốm

Sau khi rời showbiz, Chi Bảo tập trung vào lĩnh vực bất động sản, du lịch và đầu tư. Anh không chỉ thành công trong kinh doanh, mà còn xây dựng được một đế chế tài sản riêng. Nam nghệ sĩ không chỉ sở hữu nhiều biệt thự trải khắp TP.HCM, mà còn có bất động sản ở nước ngoài.

Đặc biệt, năm 2025, Chi Bảo thành lập và trở thành Giám đốc của “Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước” tại TP.HCM, nơi trưng bày hơn 400 cổ vật gốm cổ, trong đó có một hiện vật gốm thuộc văn hóa Đông Sơn được công nhận là “Bảo vật Quốc gia”.

Cưới vợ đại gia kém 16 tuổi, biệt thự trải khắp TP.HCM

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống đời tư của Chi Bảo cũng là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm. Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc bên bà xã hiện tại - CEO Lý Thùy Chang.

Vợ Chi Bảo kém anh 16 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém các mỹ nhân trong showbiz. Cô xuất thân trong một gia đình kinh doanh ở Hà Nộ, hiện là CEO của chuỗi spa cao cấp, nổi tiếng trong ngành làm đẹp.

Chi Bảo hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã đại gia xinh đẹp, kém anh 16 tuổi

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ vào 2019 và chính thức đăng ký kết hôn từ đầu năm 2021. Tháng 1/2022, cặp đôi chào đón con trai - bé Gia Khang. Đến năm 2024, họ có thêm con gái Gia Linh.

Gia đình Chi Bảo hiện đang sống trong một căn biệt thự sân vườn rộng đến 1.600m2 ở TP.HCM. Cơ ngơi này của cặp đôi hoàn thiện vào giữa năm 2023, được thiết kế riêng theo phong cách hiện đại, sang trọng, có hồ bơi, vườn cây xanh mát. Nhiều người ví von nơi ở của vợ chồng Chi Bảo lộng lẫy, sang trọng không khác gì một resort triệu đô.

Biệt thự nơi gia đình Chi Bảo đang sống

Mới đây, Chi Bảo hé lộ một biệt thự khác ở Quận 9 cũ, TP.HCM với thiết kệ mang đậm phong cách Đông Dương sang trọng, hòa quyện giữa nét cổ điển và không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới.

Tổng thể công trình nổi bật với mái ngói đỏ, khung cột đen vững chãi và hệ cửa chớp gỗ sơn tối màu, tạo nên vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại. Nội thất được bài trí tinh tế với sofa tông vàng ấm, đèn bàn cỡ lớn và các bình gốm trang trí đầy tính nghệ thuật.

Chi Bảo hé lộ căn biệt thự khác mang đậm nét cổ điển ở TP.HCM

Khuôn viên bên ngoài mở ra hồ bơi dài xanh mát, bao quanh là hàng dừa và cây cảnh nhiệt đới xanh tươi. Hành lang lát gạch hoa văn cổ điển, lan can trắng uốn lượn và khoảng hiên rộng tạo nên không gian thư giãn lý tưởng, đậm chất resort cao cấp giữa thiên nhiên yên bình.

Ngoài ra, Chi Bảo còn sở hữu một resort nghỉ dưỡng cao cấp tại Côn Đảo cũ (nay là TP.HCM). Ở nước nghoài, anh và vợ có biệt thự ở trung tâm London (Anh), mang kiến trúc châu Âu cổ điển, nội thất sang trọng.

