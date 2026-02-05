Nam nghệ sĩ sang Mỹ đi làm công nhân, bơm xăng: "Tôi vô danh tiểu tốt"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ về giai đoạn đầu tiên khi mới sang Mỹ lập nghiệp, trước khi trở thành ông chủ quyền lực một trung tâm nổi tiếng.

Vân Sơn

Anh nói: "Thời ở Việt Nam tôi đâu đã được lên truyền hình nhiều, mới được lên đúng một số chương trình Trong nhà ngoài phố. Khán giả chỉ mới kịp nhìn thấy tôi đúng một lần đó trên tivi, chưa biết tôi là ai thì tôi đã đi Mỹ rồi.

Qua tới Mỹ, tôi hoàn toàn vô danh tiểu tốt, không ai biết tôi là ai, ngoại trừ những người trong nghề đã từng biết tôi thì mới liên lạc với nhau.

Quá trình mưu sinh của tôi tại Mỹ và quay trở lại với nghề gian nan, vất vả lắm, không như nhiều nghệ sĩ khác.

Ban đầu tôi phải đi làm công nhân ở hãng điện tử, làm nhân viên bơm xăng rồi đi làm hậu đài, dắt máy cho người ta quay băng karaoke. Tiếp đó, tôi đi làm lồng tiếng phim Hong Kong.

Tôi phải làm rất nhiều công việc. Sau đó, tôi làm MC tiệc cưới rồi bắt đầu có chút tên tuổi. Tôi sống bằng nghề MC tiệc cưới là chính.

Vân Sơn và Bảo Liêm

Mỗi đêm dẫn MC tiệc cưới như vậy, tôi được trả 300 đô. 300 đô vào thời 1990, 1991 lớn lắm. Tôi còn nhớ vàng lúc đó có 223 đô một cây thì tôi đi dẫn tiệc cưới được trả hơn một cây vàng.

Một tuần tôi được mời dẫn 3 đám cưới là đã có 900 đô. Vậy là một tháng tôi đã kiếm được gần 4000 đô trong khi công nhân đi làm chỉ kiếm được hơn 1000 đô là hết cỡ. Tôi còn nhớ công nhân đi làm chỉ được trả cho 4 đô một giờ.

Được vài năm sau thì anh Bảo Liêm cũng qua Mỹ và hai anh em tôi cùng nhau đi làm MC tiệc cưới".

Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hài tiêu biểu của sân khấu hải ngoại, được khán giả biết đến rộng rãi từ thập niên 90. Anh sở hữu nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh và khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu. Tên tuổi của anh gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của Trung tâm Vân Sơn, nơi không chỉ sản xuất các chương trình đại nhạc hội mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

Dù được yêu thích qua cặp bài trùng với Hoài Linh hay Bảo Liêm, lối hài của Vân Sơn vẫn giữ được bản sắc riêng nhờ sự nhẹ nhàng và gần gũi. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn thể hiện khả năng quản lý và sản xuất trong lĩnh vực giải trí.

Tuy nhiên, khi thị trường băng đĩa vật lý thoái trào, sức ảnh hưởng của anh có phần giảm bớt so với trước. Những năm gần đây, Vân Sơn tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh nhà hát và thỉnh thoảng xuất hiện trong các gameshow tại Việt Nam. Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, anh vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng những khán giả yêu mến phong cách hài kịch truyền thống.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt