Nam nghệ sĩ giàu có, quyền lực ở miền Bắc tuyên bố: "Chết tôi cũng không thèm nhìn mặt"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về quan điểm sống giúp ông luôn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, năng lượng tràn đầy.

Ông nói: "Cái đầu tôi như cái ngăn kéo ấy, bao nhiêu rác rưởi là phải tống ngay ra, không bao giờ để trong đầu, không bao giờ nằm mơ nghĩ vớ nghĩ vẩn, mơ cái nọ nhầm sang cái kia. Không có chuyện đó. Vì thế nên tôi lúc nào cũng thanh thản.

Xuân Hinh

Cuộc đời này sợ nhất ai tốt với mình. Người nào sống tốt, có chữ tình với mình thì tôi lúc nào cũng day dứt, nhớ đến họ. Thi thoảng tôi phải hỏi thăm họ. Còn đứa nào dở hơi thì thôi không nhớ đến.

Lúc tôi khó khăn, ai giúp tôi một chỉ vàng hay một chút tiền là tôi nhớ mãi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Nhưng tôi giúp người khác thì tôi không nhớ.

Kể cả ông anh con nhà ông bác tôi, mua hai căn nhà đều là tôi cho vay tiền, nhưng tôi không nhớ. Vừa rồi ông anh ấy mới nhắc lại với tôi rằng: "Anh mua hai cái nhà cho các cháu toàn là tiền chú cho mượn".

Hồng Vân hồi xưa mở sân khấu kịch ở Phú Nhuận là đầu tiên cũng nhờ tôi vào diễn. Tôi vào TP.HCM diễn cho Hồng Vân cả một tháng trời, cô ấy cho tôi được đồng nào thì cho, tôi cũng không nhớ. Đến vừa rồi Hồng Vân mới lên báo cảm ơn tôi vì vào diễn một tháng trời. Tôi đọc được mới nhớ ra một tháng đó tôi vào giúp cô em mình.

Cả kịch bản Vợ giỏi dạy chồng ngu tôi làm ở miền Bắc xong cũng đưa vào cho Hồng Vân để vào diễn, không lấy tiền kịch bản. Nói chung, tôi cho đi là không nhớ còn nợ ai là phải nhớ. Ai tốt thì tôi nhớ mãi, còn không tốt là quên ngay, kể cả chết tôi cũng không thèm nhìn mặt".

Nghệ sĩ Xuân Hinh được coi là "vua hài đất Bắc" với khối tài sản đáng nể tích lũy sau hàng thập kỷ làm nghề. Sự giàu có của ông không chỉ nằm ở những bất động sản giá trị hay mức cát-xê cao hàng đầu làng hài, mà còn ở tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với văn hóa dân gian đương đại.

Quyền lực của Xuân Hinh thể hiện qua vị thế "đàn anh" có tiếng nói trọng lượng, nhận được sự kính trọng lớn từ đồng nghiệp và sự ưu ái từ các bầu show. Dù sở hữu tiềm lực kinh tế mạnh, ông vẫn duy trì lối sống có phần dân dã, tập trung vào việc bảo tồn các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt