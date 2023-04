Nam Định có thể mất Nguyên Mạnh khi gặp CLB Công An Hà Nội

Với thành tích bất bại cùng vị trí thứ 3 trên BXH, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội FC, CLB Nam Định tràn đầy tự tin dù phải làm khách của Công An Hà Nội. Dù vậy, HLV Vũ Hồng Việt có lý do để lo lắng khi thủ thành Trần Nguyên Mạnh nhiều khả năng vắng mặt trong trận đấu diễn ra vào tối 16/4.

Cụ thể, thủ thành xứ Nghệ bất ngờ tái phát chấn thương dây chằng. Trong buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy, Nguyên Mạnh không tham gia phần đối kháng mà chỉ có thể tập luyện bên ngoài với bác sĩ. Với tình trạng này, rất khó để Nguyên Mạnh kịp bình phục khi thời gian diễn ra trận đấu đang đến gần. Nhiều khả năng thủ thành trẻ Trần Liêm Điều sẽ là cái tên được lựa chọn để thay thế.

Tiền đạo Samuel cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu trước Công An Hà Nội - Ảnh: Thái Ninh

Ngoài Nguyên Mạnh, một cầu thủ khác cũng phải tập riêng là tiền đạo Samuel. Chân sút người Nigeria gặp chấn thương và rời sân sớm trong cuộc đối đầu giữa Nam Định với Sông Lam Nghệ An ở vòng 6. Nếu Samuel ko ra sân, Nam Định sẽ vắng cả tiền đạo ngoại mà họ đăng ký mùa giải này. Trước đó, Vinicius cũng gặp chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn.

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để CLB Công an Hà Nội giữ được 3 điểm trên sân nhà. Trước đó, đội bóng của HLV Paulo Foiani cũng đã chấm dứt chuỗi 4 trận liền không thắng ở V.League khi đánh bại B.Bình Dương trên sân đối thủ.

