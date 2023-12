Năm 2023, học sinh Việt Nam giành 32 huy chương Olympic khu vực và quốc tế

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm 2023, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia, gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải, với 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi năm 2023 tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất.

Kết quả cụ thể như sau:

Tại Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 thí sinh đều đoạt huy chương (4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng). Đoàn Việt Nam đứng thứ 9 trên tổng số 36 nước và vùng lãnh thổ tham dự.

Tại Olympic Vật lí châu Á, cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia có 100% thí sinh tham gia đoạt giải.

Olympic Hóa học quốc tế có 348 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng và 1 học sinh Huy chương Bạc; đứng thứ 3 toàn đoàn xét về số lượng Huy chương Vàng.

Tại Olympic Toán học quốc tế lần thứ 64, cả 6/6 thí sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6/112.

Olympic Vật lí quốc tế năm 2023 có 398 thí sinh thuộc 84 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 thí sinh đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Theo cách xếp hạng huy chương, đoàn Việt Nam nằm trong tốp đầu.

Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 có 80 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển Việt Nam gồm 3 thành viên, đoạt 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 35, Việt Nam có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 đoạt Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương.

Tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF 2023 với 61 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự; Việt Nam có 7 dự án tham dự, trong đó 1 dự án đoạt giải chính thức của hội thi và 1 dự án đoạt đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 đô la.

Bộ GD&ĐT cho biết, trong 5 năm gần đây, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tổ chức hằng năm đã được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; kết quả thi phản ánh đúng chất lượng thực tế về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các địa phương, đơn vị trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Công tác tổ chức thi và kết quả đạt được đã tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua dạy tốt học tốt của các nhà trường phổ thông, nhất là các trường trung học phổ thông chuyên, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đạt kết quả cao, giữ ổn định trong nhiều năm. Một số đội tuyển có xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi nh: đội tuyển Toán, Hoá học, Vật lí và Tin học.

Nhiều học sinh xuất sắc đoạt 2 Huy chương Vàng trong hai năm liền dự thi hoặc đạt điểm cao nhất (thủ khoa). Thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực liên tục có những chuyển biến, tiến bộ theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Trên cơ sở đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà để tạo điều kiện làm tốt chất lượng mũi nhọn, Bộ GD&ĐT cho biết, tiếp tục duy trì, bổ sung chính sách tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với các học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và ưu tiên cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng học bổng do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam cho các học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế, tạo động lực phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao của học sinh và các nhà trường.

Tác giả: Minh Hoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn